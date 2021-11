James y Díaz, luces en medio de las tinieblas: uno a uno de la Selección

Reinaldo Rueda probó de todo, con los antiguos y hasta con los nuevos, con James de entrada a ver si esa era la pieza que faltaba, con Cuadrado de lateral, con Muriel como sorpresa, con Díaz como única alma; el DT le puso velitas a Borja, luego se las puso a Zapata, reservó algunas para Borré, y nada. Los intentos de la Selección Colombia por reencontrar el gol se extinguieron. El gol de Colombia está refundido, quizá debajo del pasto, porque en la cancha no lo encuentra.



(Le puede interesar: Colombia, en alerta: sigue sin gol y volvió a empatar: 0-0 contra Paraguay)

Los delanteros ya corren como amarrados por la presión, nublados por la angustia. Ninguno logra meter la pelota. En medio de esa selección que deambula sin gol, el más claro fue Luis Díaz, el que mejor lo intenta. Y James no desentonó: no es el de antes, pero con él hay más luces en medio de estas tinieblas.

Uno a uno de Colombia

David Ospina: esta vez sin protagonismo, esta vez sin mucho trabajo, y, sin embargo, casi recibe un gol, pero lo salvó el palo. Ospina es el menos responsable de la falta de gol de la Selección. Ni más faltaba que también le pidiéramos que subiera a resolver ese problemita. 6



(Lea además: 'Estamos dolidos por el resultado': Reinaldo Rueda)



Juan Guillermo Cuadrado: fue lateral, la otra posición que conoce bien, una interesante alternativa en el tablero; por allí salió, ida y vuelta, y marcó su zona, tiró algunos centros, pero no fue brillante. No es el Cuadrado de siempre. Y no fue el héroe. Cuadrado, sin gol... 5



Dávinson Sánchez: un mal cálculo, un llegar tarde al salto en un saque de banda casi le saca el corazón del susto a Ospina y a Tesillo y a Rueda y a los miles de hinchas en todo el país. La pelota que a él le sobró de manera inusual terminó en un palo. Se salvó. Uff. 4



WIlliam Tesillo: con poco trabajo en su zona, cumplió para apagar los conatos de incendio, que no fueron muchos. Por arriba, sufrió, como toda la defensa en el juego aéreo. 5



Yairo Moreno: bien, Yairo; bien su desempeño, su ida y vuelta, su intención de aportar arriba y custodiar abajo. No era el elegido para ir a hacer el gol. 6



Gustavo Cuéllar: fue un Cuéllar sin autoridad, sin peso. Jugó un solo tiempo y se marchó. No se notó. 4

(Lea también: ‘Seguimos dependiendo de nosotros’: David Ospina)



Jefferson Lerma: quiso ser otra arma de ataque, ir a ayudar a ver si de pronto, pero no. No marcó diferencia. 5



James Rodríguez: James volvió a ser titular, hizo cosas de James, eso de guiar al equipo, de lanzar sus pases, de abrir algunos espacios donde no los había. Cuando se juntó con Díaz, fue una pareja esperanzadora. Hasta tuvo un buen remate. Pero James, ese que aún le falta, pero que demuestra que es útil y necesario, tampoco encontró la llave. James, el James que vuelve, pasó sin gol... 6

Facebook Twitter Linkedin

Colombia Paraguay. Segundo tiempo. Cero a cero en estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo



Luis Fernando Muriel: fue la sorpresa en la nómina, un as bajo la manga de Rueda, el que no estaba en los pronósticos, y Muriel fue uno más, nada diferente, medio confundido y refundido y atropellado. Y, claro, Muriel, otro sin gol... 4



Luis Díaz: la chispa que no se apaga, el del ataque constante, el que hace de la individual la fórmula para confundir al rival. Así llegó una y otra vez a la línea final, así se metió al área, intrépido, incluso así sacó un buen remate. Él solo o casi solo. Pero, claro, tampoco pudo resolver. Díaz, un gran Díaz, no encontró el gol... 7



Miguel Borja: fue el elegido por Rueda, el designado para que rompiera la muralla de la falta de gol. Y tuvo una buena, una muy clara, una imperdible, una que normalmente haría hasta con una venda en los ojos, y cabeceó mal, muy mal, y la pelota se fue afuera, inofensiva. Así que Borja se fue sin gol... 4

Los cambios de Rueda

Facebook Twitter Linkedin

Colombia Paraguay. Segundo tiempo. Cero a cero en estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Duván Zapata: entra por Borja (1 ST). Entró con la presión a cuestas, a reivindicarse, a demostrar que el gol no se le ha refundido del todo, pero no lo encontró. Su mejor oportunidad se la tuvo que rebuscar él mismo, hacer un autopase y rematar, y casi rompe el maleficio, pero no. Y entonces Duván, sin gol... 6



Diego Valoyes: entra por Muriel (1 ST). Se jugó su debut como lo que era, un debut. Y corrió y buscó y se movió. Demostró que puede ser, que puede dar, que quizá puede volver. Pero cuando tuvo el gol, falló. Valoyes fue otro sin gol... 5

(Lea además: Messi asegura su presencia en Catar: Argentina, adentro)



Víctor Cantillo: entró por Cuéllar (1 ST). Fue el encargado de sacar al equipo desde la mitad, de tocar limpio y con claridad. Hizo su tarea. 5



Rafael Santos Borré: entró por James (35 ST). Si su tarea era hacer de James, no lo fue. Si la tarea era hacer de Borré, tampoco. Ah, y Borre, sin gol... (Sin nota).



Cristian Arango: entró por Lerma (35 ST). Muy poquito tiempo para que un jugador debutante en la Selección encontrara el milagro. (Sin nota).





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-Países Bajos sufrió hasta el final, pero clasificó a Catar 2022



-Meluk le cuenta... (Selección Colombia: sin gol es muy berraco)



-‘Hay rabia, pero no me gusta lamentarme’: Cuadrado