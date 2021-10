David Ospina, otra vez, el gran héroe: las calificaciones de Colombia

En un partido de mucha lucha y coraje, David Ospina hizo su mejor trabajo para salvar el arco de Colombia, una y otra vez, contra Uruguay. Fue el mejor, aunque hubo otros jugadores con nivel alto. Cuadrado sí quedó en deuda. Así jugó Colombia.



(Le puede interesar: Colombia sufrió al comienzo, pero hizo la tarea: le empató a Uruguay)

Calificaciones de la Selección: Ospina, el mejor

David Ospina: atajó lo inatajable. Allá donde pocos llegan, llega siempre él, una, dos, tres veces en el primer tiempo, por arriba, por abajo. De no ser por David... 8



Stefan Medina: su zona fue un bombardeo permanente. Sufrió, tuvo mucho trabajo. No tenía media opción de salir al ataque y de vez en cuando lo hizo. 5



Yerry Mina: imponiendo orden y experiencia, luchando y ganando. 6

(Lea además: ‘Había que aguantar esos primeros 20 minutos’: David Ospina)



Carlos Cuesta: sorprende con sus cierres, con sus coberturas perfectas y veloces. Más de una vez corrigió el trabajo de sus compañeros. Partidazo. 7



Johan Mojica: Rueda puso al lateral que más ataca para que defendiera. ¡Y cómo defendió! Le tocaron unos duelos bravísimos y casi siempre los sacó adelante. 6



Wílmar Barrios: vivió un partido para su estilo. Y no perdió batalla. En el uno contra uno mandó. 6

Facebook Twitter Linkedin

Brian Rodríguez (i) de Uruguay disputa un balón con John Medina (c) y Juan Cuadrado de Colombia en partido de eliminatorias para Catar 2022. Foto: EFE



Matheus Uribe: corrió y corrió pero interactuó poco con el juego. Disminuido. 5



Juan Guillermo Cuadrado: fue otro Cuadrado, uno diferente, uno que no es, hasta enredado con la pelota. Tubo malas entregas, faltas reiteradas y pérdidas de balón. No estaba, no estuvo. Se hizo sacar amarilla y no juega contra Brasil. 4



Luis Díaz: prendió su chispa para incendiar el área uruguaya y decirle a Zapata, “tome, hágalo”. Y Zapata no lo hizo. Díaz ayudó mucho en defensa. Gran sacrificio. 6



Rafael Santos Borré: refundido en ese océano de camisetas celestes. En ese mar se ahogó, poco se movió, no generó espacios. Luego se marchó. 4



Falcao García: un tigre enjaulado, tigre manso, rodeado, inofensivo, sin ayuda, sin manada. No tuvo ni una oportunidad de rugir. 4

Lea también: ‘Nos vamos con la sensación de haber podido ganar’: Barrios)

Los cambios: Lerma fue clave



Jéfferson Lerma: entró por Matheus (12 ST). Entró conectado, generó juego, puso a correr a sus compañeros. Casi hace su gol, en un remate bueno y otro defectuoso. Bien. 7



Duván Zapata: entró por Falcao (12 ST). Tuvo la suya, la de todos, la mejor, la que en Atalanta le hubiera entrado con ojos cerrados, pero en la Selección no, y falló. 4



Roger Martínez: entró por Borré (12 ST). Generó más movilidad y dinámica, fue al choque, puso problemas para Uruguay. 6



Juan Fernando Quintero: entró por Cuadrado (35 ST). Tuvo poco tiempo, pero algo se rebuscó. Necesitó más minutos. (Sin nota).





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-James y su reunión con Beckham, ¿encuentro para hablar del futuro?



-España va por el título de la Liga de Naciones



-Yerry Mina saldría del Everton con rumbo a Italia