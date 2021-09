Así jugó Colombia: Roger Martínez, el más destacado

Roger Martínez fue la gran sorpresa de la formación titular que puso Reinaldo Rueda en La Paz. El atacante respondió a la confianza con gol. Este es el balance individual de la Selección Colombia en el 1-1 contra Bolivia:



David Ospina: le remataron dos veces al arco. Una, a ras de piso, con mucho veneno, la controló sin problemas. En el gol lo sorprendieron. Seis puntos.



Daniel Muñoz: no era un partido para salir mucho al ataque, así que no lució tanto. Pero cumplió en defensa. Seis.



Dávinson Sánchez: le costó adaptarse a la altura. Nunca tuvo precisión para pasar la bola. Cinco.



Óscar Murillo: pelea seriamente la opción de quedarse como titular. El mejor de la defensa. Siete.



William Tesillo: no le fue bien en La Paz. En el primer tiempo siempre lo superaron. Estuvo más tranquilo en el segundo, cuando Bolivia decidió buscar más por el centro. Cinco.



Wílmar Barrios: en lo suyo, bien en el quite y con mucha seguridad. Seis.



Mateus Uribe: seguro en los escasos ataques de Bolivia mientras estuvo en la cancha. Seis.



Juan Guillermo Cuadrado: tuvo un gran primer tiempo, en el que Colombia controló el partido y la pelota. En el segundo bajó un poco, pero no lo hizo mal. Siete.



Juan Fernando Quintero: en su regreso a la Selección luego de casi tres años, ayudó a controlar la pelota lejos de su arco mientras tuvo aire. Seis.



Luis Díaz: no fue su mejor partido con la Selección. Aguantó la pelota, pero se vio impreciso cerca del área rival. Cinco.



Roger Martínez: uno de los mejor adaptados a la altura. Se inventó la jugada del gol colombiano, una corrida por la derecha que terminó con un remate por el palo que cubría el arquero. Siete.



Andrés Andrade: reemplazó a Quintero (1 ST). La idea era mantener el manejo, pero también aprovecharlo para jugar en largo. El plan funcionó hasta el gol. Luego Bolivia se vino encima. Cinco.



Yairo Moreno: reemplazó a Díaz (12 ST). No tuvo ni la chispa del que reemplazó ni el tino para ayudar a marcar. Llegó tarde en el gol boliviano. Cinco.



Gustavo Cuéllar: entró por Uribe (29 ST). Ayudó a aguantar el empuje de Bolivia en el final. Sin calificación.



Alexánder Mejía: sustituyó a Barrios (42 ST), más para enfriar el partido que para otra cosa. Sin calificación.



Radamel Falcao García: ingresó por Martínez (43 ST). No tuvo tiempo de hacer gran cosa. Sin calificación.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

