Después de la inesperada derrota contra Perú de local, el pasado viernes, el debate sobre la permanencia de Barranquilla como sede de la Selección Colombia tomó fuerte impulso en el país. Sobre todo ahora que el equipo quedó prácticamente eliminado del Mundial, tras caer en Argentina.



El video que muestra a cerca de 300 hinchas visitantes alentando eufóricamente al equipo inca, mientras los fanáticos colombianos se mantenían relativamente taciturnos, ha despertado la mayor parte de críticas en redes sociales.



Los peruanos dándonos cátedra de cómo alentar 😒😒 pic.twitter.com/zJ4d2lhpct — Andres Higuita (@higuitaandres) January 28, 2022

Al parecer, según señalan los hinchas de la ‘tricolor’, la espectacularización que ha despertado la era digital ha llevado a que los asistentes se preocupen más por registrar fotografías que alentar al equipo.



Esa sensación popular se suma a que, durante esta eliminatoria, el combinado nacional tan solo ha podido conseguir 10 puntos de los 24 disputados en Barranquilla. Dos victorias, cuatro empates y dos derrotas así lo certifican.



Todo, teniendo en cuenta que Barranquilla se ha posicionado históricamente como la sede de grandes eventos deportivos en Colombia y que, entre otras cosas, la construcción de escenarios se ha visto como un factor clave en el andamiaje del clan político regional.



No en vano, a la designación como sede de los Juegos Panamericanos de 2027, se le sumó recientemente la intención de que la capital del Atlántico acoja el proyecto Gran Premio del Caribe de Fórmula 1.

Entonces es el Caribbean Grand Prix.

Esta vaina va porque va. pic.twitter.com/JPvPufAvqk — Marimondieu (@marimondieu) January 27, 2022

En el caso de la Selección Colombia, Barranquilla se ha consolidado en la última década como el ‘fortín’ del equipo. Las clasificaciones a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 así lo constatan.



Ante la idea de que la ‘arenosa’ deje de ser la ‘casa de la Selección’, algunos han enfatizado en que, además de Barranquilla, Bogotá cuenta con sede oficial de la Federación Colombiana de Fútbol. Y, según ha manifestado Ramón Jesurún (barranquillero), presidente de la FCF, el proyecto de construir una nueva sede en Armenia ya está en marcha.



En cuanto a la disposición de Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), un país puede tener varias sedes en la medida en que se mantenga cierto ‘equilibrio deportivo’ entre todas las ciudades (semejanzas en condiciones determinantes, como la altura), según se ha podido conocer.



Bajo ese panorama, la pregunta está sobre la mesa: ¿Debería Barranquilla dejar de ser la ‘casa de la Selección?

Esto opinan las voces autorizadas

Mateus Uribe y David Ospina Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO



Tras la polémica desatada por la reacción de James Rodríguez ante los chiflidos de un sector de la afición colombiana en el juego ante Perú, David Ospina, uno de los capitanes del equipo de Reinaldo Rueda, manifestó en conferencia de prensa su apoyo a la ‘arenosa’.



"En Barranquilla hemos clasificado 2 veces a Mundiales. Lastimosamente en esta eliminatoria no han salido las cosas como hemos querido. Barranquilla siempre ha sido la sede y la casa de la Selección”, dijo este domingo el portero nacional.

La opinión de Mondragón

El exarquero de la Selección Colombia, Faryd Mondragón. Foto: Perform Media

En las últimas horas, el exarquero de la ‘tricolor’ dejó en firme su respaldo a Barranquilla como la sede oficial de la Selección Colombia.



“Barranquilla, para mí, a nivel futbolístico ha significado muchísimo”, comentó de entrada el jugador más longevo del país en disputar un Mundial de Fútbol, en ‘Win Sports’.



“Barranquilla no solamente es la casa de la Selección. Es la casa de todos”, concluyó Mondragón, luego de recapitular la importancia de la capital del Atlántico en su trayectoria deportiva.

Fabián Vargas

Fabián Vargas Foto: AFP

El exjugador de la Selección Colombia, campeón de la Copa América de 2001, compartió sus impresiones sobre el papel del público barranquillero en la derrota contra Perú.



“Yo siento que la afición sí es fría en Barranquilla. Yo nunca lo había vivido desde afuera. Ahora que he tenido la oportunidad de ir a las gradas, sí siento que es fría. A veces a uno le dan ganas de decirles que canten, que apoyen, porque crean o no eso uno lo siente dentro del terreno de juego”, comentó Vargas este lunes en ‘Caracol Radio’.



“No es excusa y tampoco es culpa de la hinchada que no se juegue bien y no se hagan las cosas bien dentro de la cancha”, precisó el exfutbolista bogotano.



Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto. Foto: Esneyder Gutiérrez

El entrenador Jorge Luis Pinto, con reciente pasado dirigiendo en Medio Oriente, se deslindó de la postura de los jugadores y exfutbolistas al considerar que la Selección debería tener más alternativas de ‘casa’.



“Yo siempre dije que Colombia tenía que tener dos sedes, una Bogotá y la otra Barranquilla; dicen que Fifa no aceptaba, pero yo veo cambios, como el de Chile, jugó en Santiago y luego en Calama”, expresó Pinto este lunes en diálogo con ‘Caracol radio’.

“El momento hoy de los jugadores que vienen de Europa, este mes es el pico de invierno, la temperatura es casi bajo cero. Eso afecta llegar a 32 grados centígrados, en esta época no podemos jugar ahí”, apuntó el D.T. santandereano.

Jorge Iván Ospina

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Archivo EL TIEMPO

Muestra del relieve que ha tomado el debate sobre la viabilidad de Barranquilla como sede de la Selección, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, publicó un controvertido tuit tras el partido contra Perú.



De entrada, el mandatario sugirió que el estadio de la ‘sucursal del Valle’ podría ser la ‘casa’ de la ‘tricolor’.



“Deben saber que en el Pascual Guerrero le meteríamos el alma a estimular el equipo”, apuntó Ospina en su mensaje citando a la Federación y a la cuenta oficial de la Selección Colombia.



Luego, en la parte más polémica de su texto, el alcalde de Cali catalogó a Barranquilla como un “turisteadero de cachacos arribistas”.

Como todo Colombia, muy triste

Sin el propósito de ser oportunista pero la Federación y @FCFSeleccionCol deben saber que en el Pascual Guerrero le meteríamos el alma a estimular el equipo y no un turisteadero de cachacos arribistas — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 28, 2022

¿Seguirá siendo Barranquilla la ‘casa de la Selección’? Lo más seguro es que la respuesta se dé para las siguientes eliminatorias pues, en las vigentes, tan solo resta en casa el partido contra Bolivia. Y aunque el público pide varios cambios respecto a la ‘tricolor’, el de la sede oficial podría ser de los últimos en llegar.





