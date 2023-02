Sede de la Selección: la decisión no debe ser de Jesurún (Meluk le cuenta)

Jugó y juega la Selección Juvenil de fútbol en Bogotá (le quedan tres partidos del Suramericano Sub-20 con el de este lunes, contra Ecuador) y con la fiesta en las tribunas llenas de espectadores, en las redes sociales y la prensa, que ahora “se involucra en las conversaciones de las comunidades” (¡vayan viendo!), se reabrió un viejo y repetido debate: ¿Barranquilla debe ser la única sede de la Selección Colombia de mayores en la eliminatoria?

Antes, un par de obviedades como consideraciones. La primera: la sede no clasifica ni elimina. El equipo con su fútbol ganará o perderá como ha pasado y pasará.



La segunda: es absolutamente legítimo que todas las ciudades quieran tener a la Selección, como lo es que el equipo juegue en varias partes.



Formación de la Selección Colombia en el partido contra Venezuela. Foto: Rayner Peña. Efe

'Pacto de caballeros'

Durante años, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que, a pesar de que no existe una reglamentación que impida escoger sede para cada uno de los juegos, en la Confederación Suramericana de Fútbol se acordó un ‘pacto de caballeros’ para jugar todos los partidos de local en una misma condición de llano o altura, pero no ambas y menos de manera selectiva.



El ‘pacto’ se estableció en el 2008, según lo contó a EL TIEMPO Luis Bedoya, en ese momento presidente de la FCF (como consta en el archivo) y surgió porque Perú quiso inscribir a Lima (llano) y Cuzco (3.360 metros de altura). El acuerdo, según dijo Bedoya esa vez, fue por juego limpio e igualdad deportiva.



Sin embargo, en las últimas eliminatorias Chile jugó en Santiago (nivel del mar) y en Atacama (2.300 metros de altura), donde perdió con Argentina; y Ecuador recibió a Argentina en Guayaquil, tras jugar en Quito. ¿Y por qué acá no se puede?

Repito: es legítimo que todas las ciudades quieran tener a la Selección, pero, ¿ustedes creen que Ramón Jesurún, el barranquillerísimo presidente de la FCF, va a cambiar a Barranquilla como sede? Ya dijo en El Heraldo: “La sede jamás ha estado en discusión”.



Eso, en su boca, no es noticia. Como decía un excompañero: “La inocencia es bella hasta los 14, después es pendejada”.

Decisión de los jugadores

Autoridades locales y nacionales acordaron aforo completo en el estadio Metropolitano. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Pero la decisión de la sede no debe ser de Jesurún, ni siquiera del técnico Néstor Lorenzo. ¡La decisión debe ser de los jugadores! Así como dijeron que la tomaron antes. Además, siempre informaron que los jugadores preferían jugar en Barranquilla, y a las 3:30 de la tarde. ¡Perfecto!



Si ahora los jugadores quieren que sea en Barranquilla, pues hay que seguir en Barranquilla y sanseacabó. Si ellos quieren cambiar, que se cambie a donde ellos digan; y si quieren que sea rotada pensando en los rivales, ahí sí le toca a Jesurún garantizar que se haga lo que ya hicieron Chile y Ecuador.



Fabián Vargas, exjugador de la Selección y compañero de panel en el Vbar de Caracol Radio, contó que varios de los jugadores de la Selección le confesaron que jugar en Barranquilla “les estaba costando”, y recordó que cuando él y sus compañeros de Selección para la eliminatoria del Mundial del 2010 dijeron que querían jugar en Barranquilla, Jorge Luis Pinto, el DT de ese equipo, escogió a Bogotá... Y ya sabemos cómo nos fue esa vez.



La sede de la Selección de mayores no la debe escoger Jesurún, ni debe ser por votación de hinchas (es lo de menos, seguro), ni por lo que digan los periodistas (¡casi todos, hinchas!), ni por el DT de la Selección.



¡La sede la deben escoger los jugadores, y punto! Lo demás es hablar por hablar...





GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@melukLeCuenta

