El fin de semana de los convocados de la Selección Colombia estuvo marcado por los goles de Radamel Falcao García, Jhon Durán y Yairo Moreno, y por el debut de James Rodríguez en la liga de Grecia con el Olympiacos. Luis Díaz comandó el inicio de la concentración en Estados Unidos para los amistosos contra Guatemala (sábado) y México (27 de septiembre). Sin embargo, en general fue un fin de semana sin mucho brillo para los citados por Néstor Lorenzo.

James, que encendió un debate nacional por su convocatoria al equipo nacional para estos juegos, pese a su falta de ritmo y competencia en los últimos seis meses, dio noticias con su aparición de titular en su primer partido con el club griego, aunque con derrota 2-1 contra el Aris.



James actuó durante 71 minutos, y mientras estuvo en la cancha su equipo era ganador. Tras su salida, vinieron los dos goles del equipo local. Como balance general, James aún se nota desconectado de sus nuevos compañeros, pero de a poco va entrando en sintonía. Fue dueño de la pelota quieta.



Pero además de la derrota, la otra mala noticia para el volante es que ayer mismo la dirigencia del club decidió despedir al entrenador, el español Carlos Corberán, luego de 4 partidos seguidos sin conseguir victoria. Ahora James, espera un pronto reemplazo para poder adaptarse con mayor eficacia a su nuevo equipo. Su balance personal, en todo caso, fue satisfactorio: “Se inicia una nueva etapa. Contento con el debut, esto apenas comienza. Trabajaremos por las metas del equipo”, escribió James en sus redes sociales.

Pocos goles

Falcao García

El otro referente de la Selección Colombia, el ‘Tigre’ Falcao García, volvió al gol, y con una linda anotación en la derrota del Rayo Vallecano contra el Athletic (3-2), en la Liga española. Pese a la derrota, Falcao se sacude de su sequía anotadora y llega inspirado a unirse al equipo nacional, en el que es líder y referente. Es su primer gol de la temporada, no anotaba desde el 1.º de mayo, en un partido contra la Real Sociedad.



Pero Falcao no fue el único colombiano que anotó el fin de semana. En la MLS de los Estados Unidos se hizo presente Jhon Durán, el joven delantero del Chicago Fire que se viene destacando y que también fue convocado por Néstor Lorenzo, como uno de los jugadores realmente nuevos del seleccionado.



Durán se encargó este sábado de confirmar su talento con el Chicago Fire: marcó uno de los goles de su equipo en la derrota contra Charlotte. Es su sexto gol en la MLS en esta temporada y así llega motivado a su primera convocatoria con el equipo nacional.



Por su parte, Yairo Moreno anotó el tercer gol del León, que derrotó 3-1 al Querétaro, en la Liga MX.

Los otros convocados

Luis Dïaz llega a la concentración.

El resto del panorama más bien estuvo sin sobresaltos ni hechos destacados. Algunos de la legión inglesa no tuvieron acción por la suspensión de partidos. No jugaron Luis Díaz (ya con la selección) ni Luis Sinisterra. Sí jugó Óscar Estupiñán, atacante del Hull City, con derrota 3-0. Jefferson Lerma estuvo en el empate del Bournemouth 1-1 contra Newcastle. Dávinson Sánchez, en la victoria del Tottenham 6-2 a Leicester, y Yaser Asprilla en el 2-2 del Watford vs. Sunderland.



Entre los otros referentes de Colombia, Juan Guillermo Cuadrado paga sanción por expulsión y no estuvo en la derrota de Juventus de visita a Monza, en Italia.



El equipo de Matheus Uribe, el Porto, empató 1-1 contra Estoril en Portugal, con Uribe de titular. En Alemania, Rafael Santos Borré sigue sin recuperar titularidad y esta vez entró al minuto 68 en la victoria del Eintracht 1-3 contra Sttutgart, mientras que en España, Johan Mojica apenas tuvo 8 minutos en el empate del Villarreal contra Sevilla (1-1).



Tampoco ganó el CSKA de Moscú, de Jorge Carrascal –otro de los nuevos–, que fue titular en la derrota contra el Torpedo en la Liga rusa. Sí lo hizo el Zenit, con Wílmar Barrios de titular, en el 0-2 contra Dinamo. El arquero titular, David Ospina, no tuvo actividad en Arabia.



Ya por el lado de México, Yairo Moreno jugó con León, en derrota 2-1 contra Cruz Azul, mientras que Camilo Vargas recibió dos goles en derrota del Atlas contra Monterrey.



En general, fue una jornada de poco gol y poca victoria para los colombianos.



