Néstor Lorenzo alista su convocatoria de la Selección Colombia, que deberá publicarse esta semana, para los partidos amistosos en Asia contra Corea y Japón, el 24 y 28 de marzo.

El fin de semana hubo intensa actividad para los jugadores del fútbol internacional, aunque hay sombras por lesiones y la falta de gol. Mientras Luis Díaz sigue sin jugar desde octubre, Luis Sinisterra recién regresa con el Leeds tras lesión.



Falcao fue otra vez suplente en la derrota del Rayo 3-0 contra Celta. Rafael Santos fue titular con en Eintracht pero no anotó en el 1-1 contra Sttutgart.

Gol de Estupiñán

Así las cosas, las noticias esperanzadoras en el ataque antes de la convocatoria llegan con Jhon Jader Durán que jugó en el empate del Aston Villa con West Ham 1-1. Entró a los 80 minutos y tuvo dos opciones de gol.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Estupiñán. Foto: Tomada de Twitter: @HullCity

El que sí anotó fue Óscar Estupiñán, que cortó una racha de ocho partidos sin gol con Hull City, contra el Coventry City en la Championship inglesa.



La mala noticia viene desde Rusia, donde el volante del Zenit Wílmar Barrios salió lesionado la victoria contra el Khimki por 3-2. Barrios sufrió algunas molestias en una pierna y se retiró en el minuto 40.



James Rodríguez es otro caso que preocupa, porque no ha podido regresar con el Olympiacos desde hace un mes, por lesión. El volante volvió a la convocatoria el fin de semana, pero no jugó en el triunfo de su equipo 1-3 contra el AEK.



En zona de volantes, Matheus Uribe jugó el segundo tiempo en el partido que el Porto le ganó al Estoril, 3-2. Y Jefferson Lerma jugó 81 minutos en el triunfo del Bornemouth 1-0 contra Liverpool. Pasando a la defensa, Davinson Sánchez no jugó con Tottenham en la victoria 3-1 sobre Nottingham.



Yerry Mina sigue de baja del Everton, no juega desde enero. En Bélgica, Carlos Cuesta y Daniel Muñoz sí fueron titulares en la derrota del GENK contra Saint-Gilloise 1-2. También jugó Jhon Lucumí con el Bologna contra Lazio (0-0) en Italia.



Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado tuvo 45 minutos con Juventus y se destacó en triunfo contra Sampdoria (4-2).



Y Johan Mojica fue suplente del Villarreal contra Betis. En el arco, ante la lesión de David Ospina, Camilo Vargas es titular del Atlas, aunque su equipo perdió contra León 0-1.



Esta semana, Lorenzo anunciará sus elegidos, y se esperan hombres de la MLS, Sudamérica y la liga local. En todo ocaso, los ,jugadores que vienen teniendo mejor continuidad para este doble fogueo.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes