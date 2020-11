¡Micrófono abierto! Polémico audio de Queiroz sobre el caso Villa

Una frase al final de la de la rueda de prensa de Carlos Queiroz, en la que habló de la Selección Colombia y de los partidos contra Uruguay y Ecuador, de la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar-2022, armó la polémica. El tema de la investigación por violencia de Sebastián Villa le llegó al técnico.

Al entrenador de la Selección Colombia, durante la rueda de prensa, le preguntaron dos veces sobre si él tenía en la lista de preseleccionados a Sebastián Villa y si consideró convocarlo para estos dos partidos, a pesar del escándalo por la agresión denunciada por su expareja Daniela Cortés. Esta denuncia de violencia de género aún se encuentra bajo investigación.



Durante la rueda de prensa, Sarah Castro, directora del diario As Colombia volvió a insistir en el tema de Villa, preguntándole si no le daba importancia a esta investigación por violencia de género. Pero Queiroz volvió a defender su teoría, en la que asegura que él responde por la parte deportiva y la investigación debe ser atendida por las instituciones competentes.



"Estamos trabajando e intentando solucionar. Es un tema que las autoridades civiles, sociales, políticas colombianos que lo tienen en consideración en el mundo. Yo no soy una institución. Hay un jugador que está jugando en Argentina, que es colombiano y me pagan para saber si tiene cualidades para llegar a la Selección Colombia. Lo que se habla es lo que se habla y lo que se especula, es lo que se especula. Con los social media se puede hablar con total impunidad. No soy una institución, soy un entrenador nacional y me pagan para saber si él puede estar en la Selección se llame como se llame. Cuando los tribunales tomen decisiones, las respeto. Hasta cuando ellos tomen esas decisiones las acataré", fue la respuesta de Queiroz, muy distinta a lo que dijo al final de la rueda de prensa con el micrófono abierto.



Al responder las preguntas durante una hora se dio por concluida la rueda de prensa, pero los micrófonos quedaron abiertos y se escuchó la polémica conversación.



El jefe de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol se acercó a Queiroz y le habló de las preguntas sobre Villa. Queiroz le contestó: "¿Qué puedo decir? ¿No hablar?".



De inmediato, el jefe de prensa le leyó un trino de la periodista Sarah Castro, en el que la comunicadora cuestiona la respuesta que el portugués le dio sobre su actuar en el caso Villa.



La Selección Colombia también es una institución, profesor Queiroz... Una empresa privada que desde muchos años es institución SOCIAL en este país. Necesitamos protocolos y medidas contra la violencia de género. Usted no solo viene a elegir deportistas — Sarah Castro Lizarazo (@saritacas) November 9, 2020

Una vez le leen el trino a Queiroz, el DT contesta: "Ah, muy bien, pero yo no soy la institución. Ella tiene que hablar es con las instituciones", y después es más contundente. "Si todos los hombres que toman un puñetazo de las mujeres fueran a la prensa a hablar, el mundo estaría jodido".



Unos minutos después de que se la Federación se diera cuenta que habían dejado el micrófono encendido, bajaron de sus plataformas la rueda de prensa.

Este es el audio:

Carlos Queiroz Carlos Queiroz.

Según supo EL TIEMPO, la intención del técnico con su frase fue decir exactamente lo que dijo en la rueda de prensa. Que los asuntos de violencia de género y de violencia de pareja no deben tratarse en la prensa, sino ir a las instituciones competentes, como puede ser la Fiscalía, un juzgado o la Policía.



