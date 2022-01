Dentro de la convocatoria local de Reinaldo Rueda, el delantero goleador del campeón Deportivo Cali, Harold Preciado, es una de las grandes novedades y sobre quien reposa una gran responsabilidad: que la Selección Colombia recupere el gol perdido en los últimos compromisos del 2021.



Esto dijo el delantero previo al partido amistoso contra Honduras.



Lo invitamos a leer: Harold Santiago Mosquera, al Cali: toda la bolsa de jugadores de la Liga

Honduras. “Uno siempre quiere representar al país. Si se da la oportunidad de jugar contra Honduras, espero hacerlo de la mejor manera para seguir vistiendo la camiseta”.

Interacciones con el técnico

Facebook Twitter Linkedin

Harold Preciado fue el más destacado del Deportivo Cali. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Indicaciones del DT. “El profe (Reinaldo Rueda) siempre nos pide mucha tenencia del balón, muy buena movilidad. Es un gran DT, me siento orgulloso de que me pueda dirigir”.



El fútbol chino. “Me enseño muchas cosas, a tener más experiencia, a conocer la posición de extremo. Me adapté a esa posición estoy contento de manejar la posición de extremo y de 9”.





La falta de gol en la Selección. “Uno como delantero siempre quiere marcar, pero todo lo dejo en manos de Dios, espero marcar mi primer gol con la selección Colombia”.



Vuelta al país. “Ese fue el motivo de mi regreso a Colombia, estar más cerca de la Selección. Me siento privilegiado y espero hacer las cosas de la mejor manera”.



La ausencia de ‘Teo’. “Son temas que se me salen de las manos, es un gran jugador, de mucha experiencia. Esperemos que en cualquier momento pueda estar en la Selección”.



DEPORTES