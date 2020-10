Se acabó la espera: ¡vuelve la eliminatoria, vuelve la Selección!

Esta historia debió comenzar hace casi siete meses. Sin embargo, la pandemia de covid-19 prácticamente congeló el mundo del fútbol. Durante semanas vivimos de recuerdos, recordamos partidos antiguos y, cómo no, cantamos los goles como si los hubiéramos vivido en directo. El mundo se está acostumbrando a convivir con el virus, y poco a poco regresa la actividad.

En ese marco, la Selección Colombia vuelve a jugar este viernes. Y ojalá, en Barranquilla, contra Venezuela, nos renueve los gritos de gol que nos tiene represados desde noviembre del año pasado, el último acto oficial del equipo que dirige Carlos Queiroz.



A las 6:30 de la tarde sonará el silbato en el estadio Roberto Meléndez y, salvo los jugadores y los cuerpos técnicos, todos lo escucharemos por televisión y seguramente, con mucho eco en unas tribunas vacías, por primera vez en la historia de la ruta hacia la Copa del Mundo. Los hinchas harán fuerza desde lejos, no en las gradas.



“La eliminatoria comienza de forma particular. No podemos disfrutar de los hinchas, pero tenemos la ilusión de arrancar bien, de darle alegrías al pueblo colombiano. Mucha gente pasa malos momentos, y estamos ilusionados. Esta eliminatoria es distinta a las demás”, declaró el capitán del equipo, el goleador histórico de la Selección, Radamel Falcao García.



Han cambiado muchas cosas en 11 meses sin que la Selección juegue. En esos últimos partidos, posteriores a la Copa América, no estuvieron ni Falcao ni James Rodríguez. Ahora los dos están de vuelta.



La última referencia de ellos con la amarilla fue en ese torneo en Brasil en el que Colombia quedó eliminada en cuartos de final, aunque sin perder ni recibir goles. En ese momento, Falcao estaba aún en Mónaco y James terminaba su paso por el Bayern Múnich, antes de regresar al Real Madrid. Hoy, el nivel de este último en su nuevo club, el Everton, ilusiona a la Selección.



“No conozco solamente a James ahí donde está jugando, en el Everton, lo conocía muy bien de Porto y sus entrenadores; ahora jugando mejor y entrenando mejor, el diseño táctico desarrollado en la Copa América, conociendo bien el equipo y su fútbol, en Everton está en la posición en que ha jugado con nosotros”, aseguró Queiroz en la rueda de prensa.



El portugués ha insistido una y otra vez en que primero está el equipo que las individualidades. Pero que las figuras del equipo lleguen en buen momento es un aliciente muy grande. Y sobre todo James, que ha sido clave en muchos momentos de la Selección y el máximo anotador del equipo, contando solo partidos oficiales.



“Estamos trabajando juntos, marchando bien. Lo estamos aprovechando bien desde lo personal y desde el juego. Soy el más feliz, porque llegó el panita James. Agradezco trabajar con él porque es un gran profesional”, dijo en rueda de prensa un emocionado Yerry Mina, otro de los referentes de la Selección.



No solo James llega en buen momento: también Duván Zapata, que prolonga en esta temporada su gran momento con el Atalanta y se ilusiona con pelear con una posición en la alineación titular: “Desde hace un par de años estoy en un equipo que me ha dado continuidad. Hay que seguir, tratar de mantener este buen nivel que tenemos en Italia y en la Selección. El partido será difícil, pero tenemos motivación para arrancar esta eliminatoria”, dijo Zapata.



A su lado, en el Atalanta y también en la Selección, Luis Fernando Muriel también ha venido creciendo y espera consolidarse vestido de amarillo. “Estamos bien, en gran estado. Los campeonatos acaban de comenzar, venimos de pretemporadas fuertes y no es un tema por el que haya que preocuparse. El profe, en el tema psicológico, es uno de los que mejor lo hacen; sabe trabajar eso, envía el mensaje que es, y eso es clave”, aseguró.

Es en estos momentos en los que las individualidades deben pesar para que el funcionamiento colectivo sea mejor, y más cuando las dificultades para trabajar son enormes no solo para Colombia, sino para todas las selecciones. Al menos hay un trabajo acumulado, a diferencia del rival, que prácticamente arranca de cero.



“Creo yo que traemos una identidad de juego, estamos cada día más unidos. Independientemente del equipo que nos enfrente, mostraremos nuestro nivel. Si el rival tiene nuevo entrenador, igual veremos videos. Conocemos jugadores y debemos entender una idea para atacarlos y defendernos bien”, expresó Mina.



Vuelve la eliminatoria. Vuelve la Selección. Se acaban 11 meses de ayuno y comienza un camino largo, ojalá con un final feliz en Catar.



