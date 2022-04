El fútbol sigue. El fútbol no para. Quedó el rezago, el malestar de no ir al Mundial, ni siquiera al repechaje, pero la pelota sigue rodando, aquí y allá. Y los jugadores de la Selección Colombia retomaron su normal actividad, su cotidianidad en los clubes, algunos con gol –un par–, otros sin gol, algunos andan lesionados, otros tuvieron un descanso para lo que viene, el remate de la temporada. No hay Mundial en el horizonte, pero quedan títulos en juego.

Así les fue el fin de semana

Regresaron a sus equipos, con la mente golpeada por la eliminación, les tocó ver el sorteo del Mundial por TV, y sin embargo todo sigue. No hay tiempo de quedarse en lamentos. Las ligas no paran. En Inglaterra arrancó la recta final en la que Luis Díaz, el mejor jugador colombiano de la actualidad –y gran ausente en Catar–, buscará el título de la Liga Premier. Pero Lucho no jugó el sábado, en la victoria contra el Watford, alista motores para encarar la lucha final con el Manchester City, que le lleva un punto en la tabla.

David Ospina voló otra vez con el Nápoles, como lo hizo durante casi toda la eliminatoria al Mundial –se extrañarán sus atajadas en Catar–, para evitar ayer un gol del Atalanta. Fue una volada de las suyas, pura reacción, puro reflejo, mano cambiada. Y el Nápoles finalmente ganó, derrotó 1-3 de visita al Atalanta, que tuvo a Luis Fernando Muriel, un Muriel muy activo, muy insistente, muy reivindicativo, pero que no anotó.



Desde el banco lo animó su eterno compañero Duván Zapata, el ausente en las últimas convocatorias de Colombia, y que volvió a la lista del club, luego de su larga lesión. Ahí va Zapata, esperando para regresar.



Otro que sigue en su estado lesionado es Falcao García, que nuevamente estuvo ausente en el Rayo Vallecano, que empató con el Granada en la Liga de España.Allí sí jugó Luis Suárez, uno de los que busca abrirse campo en la Selección.



Otro lesionado es el delantero Alfredo Morelos. Llegó mal a la Selección, no jugó ninguno de los dos partidos, se fue antes, y sigue en recuperación por un problema muscular. El Rangers de Escocia lo espera pronto.

Siguiendo, o volviendo a Italia, jugó Juan Guillermo Cuadrado, titular con Juventus en un partidazo contra el Inter. Cuadrado, el que no jugó el último partido de la Selección por amarillas, llegó con tiempo a Turín y por eso jugó ayer, protagonista en ataque con sus centros desde la derecha, aunque su equipo no pudo sacar el resultado y terminó perdiendo un partido clave en casa, 0-1.

Cuadrado, en acción con Juventus. Foto: AFP

Y quién se pregunte si es que no hubo goles colombianos el fin de semana en las ligas del mundo, si es que el mal de la Selección se trasladó a los equipos, pues hay que decirle que sí hubo: apenas dos. Luis Sinisterra, el mismo delantero elegido en los dos últimos partidos de la eliminatoria y que pasó sin gol, pues se bajó del avión de regreso a Europa, se puso la camiseta del Feyenoord, y de inmediato recuperó la esencia, anotó gol en el 2-0 contra el Willem II, en la liga de Países Bajos. Como para ratificar lo ya comprobado, que el problema del gol no es allá, que fue acá.



También anotó Miguel Borja con el Junior, dándole la victoria sobre Alianza en la liga local.

La base retoma actividad

En general, los jugadores de la base de la Selección jugaron el fin de semana, retomaron actividad. Y así se pasa más fácil este sabor amargo: Wílmar Barrios lo hizo con el Zenit en Rusia (0-0 contra Sochi), Jéfferson Lerma con el Bournemouth en la segunda división de Inglaterra (victoria 3-2 contra Bristol), el delantero Rafael Santos Borré jugó con el Frankfurt en Alemania (0-0 contra Greuther Furth), Dávinson Sánchez, titular con Tottenham en el 0-0 contra Newcastle...

Y de este lado del planeta, Frank Fabra, el que fue titular con Colombia, repitió con Boca Juniors, en el 2-2 contra Arsenal en la Liga Profesional de Argentina. Juan Fernando Quintero fue titular con River Plate contra Defensa y Justicia, con victoria 1-2.



También hubo otros a quienes les tocó seguir con el guayabo de la eliminación sin jugar, como los del Genk de Bélgica, Daniel Muñoz y Carlos Cuesta, o como el mismísimo James, en Catar, pues el club tendrá Liga de Campeones de Asia esta semana, y se espera que él esté.



Así que el fútbol no para, aunque en el horizonte no haya Mundial para Colombia.





