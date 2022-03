Colombia tendrá este martes ante Venezuela su última oportunidad de entrar al repechaje para el Mundial de Catar-2022, jugándose todo en un reencuentro con su ex técnico José Pékerman, constructor de la selección cafetera mundialista en Brasil-2014 y Rusia-2018 y, ahora, entrenador del rival.

Los colombianos necesitan ganar en su visita a la Venezuela de Pékerman por la última jornada de la clasificatoria sudamericana y a la vez cruzar los dedos por una derrota o un empate de Perú ante Paraguay, en Lima; o, en otro escenario, empatar y esperar que los peruanos pierdan frente a los paraguayos y Chile no le gane a Uruguay, en Santiago.



Le puede interesar: (Selección Colombia: hora de la verdad, a ganar y esperar...)



No es la primera vez que sucede. Colombia no depende de sí mismo y es válido recordar las veces que ha pasado lo mismo en las anteriores eliminatorias a los mundiales.

¿Cómo le ha ido a Colombia cuando depende de otros?



En la eliminatoria para Alemania-1974, la Selección no jugaba en la última fecha del grupo que disputaba contra Uruguay y Ecuador. Para clasificar, dependía de que en el juego final Ecuador no perdiera contra Uruguay, que le ganó 4-0 y clasificó. Colombia quedó eliminada.



La sequía de participaciones mundialistas de la Selección de Colombia de 38 años, desde Chile-1962 (que hasta ese momento era su única clasificación a la Copa del Mundo), finalizó con la clasificación a Italia-1990.

La única vez que a la Selección le salieron las cuentas

En una situación muy parecida a la de 1974, Colombia disputaba un grupo contra Paraguay y Ecuador, rivales que se enfrentaban en la última fecha. El ganador de esa zona jugaría después un repechaje contra Israel.



Colombia necesitaba que Ecuador derrotara de local a Paraguay para tener el cupo a esa repesca. Y Ecuador ganó 3-1, por lo que Colombia pudo medirse contra Israel a serie de ida y vuelta. Ganó en Barranquilla (1-0) y empató de visitante para clasificar.

Eliminada por pactos entre Argentina y Uruguay



Luego, en la eliminatoria del Mundial de Japón y Corea del Sur-2002, en la última fecha de esa eliminatoria, ya bajo el sistema vigente de todos contra todos en la eliminatoria suramericana, se dependía de ganarle a Paraguay, en Asunción, y que perdiera Uruguay, en Montevideo, contra Argentina. Colombia goleó a Paraguay 4-0, pero uruguayos y argentinos empataron 1-1.



Y para el Mundial de Alemania-2006 pasó algo similar. Esa vez se necesitaba ganar en Paraguay y que Uruguay cayera con Argentina, pero empataron, mientras Colombia vencía 1-0. Así Colombia fue eliminada de esas dos citas mundialistas.



En resumen, Colombia solo ha logrado salir airosa en una de las cuatro veces en que ha llegado a la última fecha eliminatoria con posibilidades de clasificación, pero dependiendo de resultados de terceros.



Le puede interesar: (La odisea de la Selección para entrar a Puerto Ordaz)



Deportes