La Selección Colombia tuvo una exigente prueba contra Corea en el primero de dos amistosos en la gira asiática. El equipo tuvo dos caras, primero se vio muy mal cuando perdía 2-0. Reaccionó y sin ser brillante, logró un empate 2-2. Hubo jugadores que poco pesaron, pero otros marcaron el ritmo de la reacción.

James Rodríguez y Jorge Carrascal anotaron los goles del seleccionado colombiano. Fueron vitales para la reacción. James, por el gol, su presencia y reacción en el segundo tiempo fue de los mejores. Sin embargo, el mejor de la cancha fue Kevin Castaño, el debutante que impresionó con su buen rendimiento.



El uno por uno de Colombia

Camilo Vargas: en el primer gol pagó cara su confianza con Mojica, que lo 'vendió'. En el segundo gol su barrera lo traicionó. En otro remate de Son, tuvo una gran atajada y luego un buen achique. Calificación: 6 puntos.



Daniel Muñoz: de un primer tiempo de anonimato a un segundo tiempo de mucha presencia. Se creció y lideró la reacción de Colombia con sus aventuras por la zona derecha. Participó en los dos goles. 6



Carlos Cuesta: como toda la defensa, vivió una pesadilla en la primera parte. No encontró a Son por ningún lado. Se fue acoplando y liderando la reacción general de la zaga. 5



Jhon Lucumí: después de pasar las dolorosas se afianzó. Impuso su personalidad y temple. Afinó sus cierres. Aunque en otro parpadeo, en regreso, el equipo casi recibe el tercero. 5



Johan Mojica: discreto. Su primer tiempo lo condena. Empezó nervioso, con impresición. Un mal pase suyo deriva en el primer gol coreano. Se abrió en la barrera en el segundo. Flojo. 4

Matheus Uribe disputa la pelota. Foto: EFE

Matheus Uribe: entró en un juego de vértigo, de pegar y luchar desmedido y de perseguir. Le faltó la pausa. En el segundo tiempo se vio más colaborativo. 5



Kevin Castaño: grata actuación. Aplacó los nervios del debut de titular, mostró mucha personalidad. Hizo la función de romper juego rival y se animó a lanzar buenos pases largos. Recibió una amarilla. Fue el mejor de Colombia. 6



Diego Valoyes: Mostró mucho sacrificio, quiso ayudar cuando Colombia más sufría. En el segundo tiempo al fin le llegó la pelota e incluso gestó el primer gol con pase a James. 6



James Rodríguez: pasó inadvertido en la primera parte. Su poco peso se notaba mucho. Regresó a la cancha renovado, hizo el primer gol y lideró el juego del equipo, la reacción. 6

James Rodríguez contra Corea. Foto: SofaScore



Estadísticas de Corea vs. Colombia Foto: Sofa Score

Jorge Carrascal: deslucido en la primera parte, parecía incómodo, con poco sacrificio. Mejoró en la segunda parte, pidió más el balón, le ayudó a James, salió de la zona de confort y encontró el segundo gol. 6



Rafael Santos Borré: casi no se nota, casi no se ve, y sin embargo tuvo dos buenos cabezazos, uno de ellos al palo. Borré, una vez más, jugó de espaldas al arco, aunque poco le llegó la pelota. Le toca rebuscarse mucho. 5

Borré lamenta fallar un gol. Foto: EFE



Jader Duran: ingresó por Borré (minuto 69). Mostró sus ganas, su velocidad demoledora. Pero no tuvo una ocasión clara. (Sin nota)



Jhon Arias: ingresó por James (minuto 69). Un jugador que tiene ganas, que se adapta, que engrana en el equipo. Ayudó a sostener el balón y el resultado. (Sin nota)



Falcao García: ingresó por Valoyes (minuto 82). El Tigre no alcanzo a rugir. Tuvo muy poco tiempo para sobresalir. (Sin nota)



Dilán Borrero: ingresó por Cararscal (minuto 82). No alcanzó a mostrarse. (Sin nota)



Nelson Palacio: ingresó por Castaño (89): apenas tocó la cancha. (Sin nota)





