Mientras la Selección Colombia femenina se lleva la atención y busca hacer historia en el Mundial, la masculina se alista para su gran reto de los próximos meses. Falta un mes para que comience la eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El 7 de septiembre, Colombia recibirá a Venezuela en Barranquilla, seguramente con casa llena y muchas ilusiones.

Sin embargo, el técnico de la Selección, el argentino Néstor Lorenzo, tiene una preocupación real: aparte de que va a tener futbolistas con piernas duras por el comienzo de la temporada europea, varios de los jugadores de la base del equipo, los que más minutos han jugado bajo su mando, están saliendo de lesiones o acaban de cambiar de club.

Los que estrenan camiseta



De los 18 jugadores con más tiempo en cancha en la era Lorenzo, cinco estrenan camiseta este semestre: aparte de la llegada con mucho ruido de James Rodríguez a São Paulo (véase nota alterna), Mateus Uribe llegó con el pase en la mano a Al Sadd de Catar, tras quedar libre del Porto; Juan Guillermo Cuadrado llegó al Inter de Milán, luego de ocho años en Juventus; Johan Mojica dejó el Villarreal y firmó con el Osasuna y Kevin Castaño fue transferido de Águilas Doradas al Cruz Azul, de México.

A esa lista hay que sumar a Yerry Mina, hombre de confianza de Lorenzo, quien ayer fue confirmado como nuevo jugador de la Fiorentina, de Italia, tras quedar libre del Everton, donde estuvo en las últimas cinco temporadas.



Hay otros casos que también son un dolor de cabeza para el cuerpo técnico. Uno de ellos, el de Rafael Santos Borré, el delantero con más minutos desde que llegó Lorenzo, que viene de jugar muy poco en el Eintracht Frankfurt y que podría buscar nuevos rumbos.



Hace una semana se habló de posibilidades en el Olympique de Marsella y en el Lyon, según versiones de prensa, pero ninguna se ha concretado.

En una situación similar está Davinson Sánchez, que en el Tottenham juega poco y ahora suena para otro equipo de la Premier League, Nottingham Forest. A menos de una semana de que arranque el campeonato, parece difícil que el zaguero central que supo ser titular en la última eliminatoria llegue con ritmo de competencia.

También preocupa el caso de Jorge Carrascal.



La liga rusa ya empezó y el exjugador de River Plate, que es una de las apuestas creativas de Lorenzo, no ha podido jugar. Tuvo una lesión de rodilla el pasado 12 de julio, según el portal Transfermarkt. Aún no hay fecha de regreso, así que todo apunta a que no estaría listo para el arranque de la eliminatoria.



Esa lesión se suma a la ya larga incapacidad del portero David Ospina, que sigue sin jugar desde el problema en el codo, en enero de este año, que lo llevó al quirófano y que lo sacó de la formación del Al Nassr, de Arabia Saudí, que incluso lo obligó a contratar un portero temporal, el argentino Agustín Rossi.

Díaz volvió encendido



No todo son malas noticias para Lorenzo. Luis Díaz, quien se perdió buena parte de la preparación, está listo y jugando bien. El guajiro dejó atrás una lesión de rodilla que además se le complicó y le dobló el tiempo de incapacidad: pasó de tres meses a seis.



Díaz fue uno de los hombres claves en la más reciente aparición de la Selección, el triunfo 0-2 contra Alemania en Gelsenkirchen, que dejó muy buenas sensaciones.

Lorenzo parece haber encontrado una base, con varios de los titulares de la fallida eliminatoria a Catar y el ingreso de piezas importantes, como Jhon Arias y Jhon Lucumí, quienes piden a gritos quedarse como titulares.

Incluso, varios jugadores de la Sub-20 que llegó a cuartos de final del Mundial de Argentina ya tienen rodaje en la absoluta, como Yaser Asprilla y Óscar Cortés. Jhon Durán, que es de esa edad, preocupa porque no juega.



“La verdad no hay titulares, me cuesta mucho armar el equipo porque todo está muy parejo, tengo dos jugadores por posición y eso me tiene contento”, dijo Lorenzo. Falta un mes para el reto.



José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes de EL TIEMPO

