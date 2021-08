Operativo Eliminatoria: ¿en qué está la base de la Selección Colombia?

Entre la base que tuvo en la Copa América, más los convocados al morfociclo que se hizo en Bogotá, Reinaldo Rueda tiene hoy un abanico de 53 jugadores para armar el plantel que tendrá en la triple fecha de eliminatoria en septiembre, en la que enfrentará a Bolivia en La Paz, a Paraguay en Asunción y a Chile en Barranquilla.



La convocatoria es esperada para este martes y, en el papel, no habría grandes sorpresas, aunque tampoco se descarta la llegada de alguno que no haya hecho parte de los trabajos de los últimos meses, teniendo en cuenta que la temporada en Europa, donde está la gran mayoría del equipo, apenas comienza. ¿Cuál es la actualidad del grupo?



Los porteros que llevó Rueda a la Copa América fueron David Ospina, Camilo Vargas y Aldair Quintana. Ospina no juega un partido oficial desde la famosa definición desde el punto penalti contra Argentina, en la semifinal del torneo. El domingo fue suplente en el juego Nápoles 2, Venecia 0. Sin embargo, su experiencia lo pone en primera línea para ser llamado.



Vargas, por su parte, vive un gran momento con el Atlas: solo ha recibido dos goles en seis partidos. Logró una marca de 705 minutos sin que le anotaran en la Liga mexicana, contando tres juegos de la temporada pasada. Y Quintana también lleva 462 minutos sin recibir gol con Nacional en partidos de Liga. Este semestre está invicto.

David Ospina (izq.), junto a Yerry Mina. Foto: EFE

Los laterales derechos que llevó Rueda a la Copa llegan en pleno ritmo. Daniel Muñoz ha jugado los cinco partidos del Genk esta temporada (dos de ellos, contra el Shakthar Donetsk en la fase previa de la Liga de Campeones), cuatro de ellos como titular y todos en esa posición. Incluso marcó un gol en la liga local. Y Stefan Medina tiene asistencia perfecta con Monterrey, jugando todos los minutos de la temporada. Sin embargo, cabe anotar que cuatro de los seis partidos que disputó fueron como zaguero central.



El caso del lateral izquierdo sigue siendo una incógnita. Yairo Moreno y William Tesillo, los dos convocados inicialmente para la Copa, están en plena competencia. Sin embargo, alternan en varias posiciones.



El primero, que pasó del León al Pachuca, ha jugado cinco partidos, pero no solo ha jugado como lateral, sino también como zaguero en una línea de tres y como volante por la izquierda. Un detalle: le dieron la camiseta número 10. Y Tesillo ha jugado los seis partidos del León, pero cuatro como zaguero central.



Frank Fabra, llamado sobre la marcha luego de la lesión de Yairo, no fue convocado en los dos primeros partidos de Boca este año. Apenas en las últimas tres jornadas fue titular, en medio de la crisis de su equipo.



Los dos centrales titulares de la Selección, Dávinson Sánchez y Yerry Mina, fueron titulares este fin de semana en la Premier League. Sobre Dávinson, a pesar de muchos rumores sobre su salida, el DT Nuno Espirito Santo le ha dado confianza y jugó bien los dos partidos de esta temporada con el Tottenham. Mina fue suplente en la primera jornada y el sábado, contra Leeds United, tuvo una aceptable actuación.

Dávinson Sánchez (der.) en acción contra el Wolverhampton. Foto: Lindsey Parnaby. AFP

Carlos Cuesta y John Lucumí, los dos centrales del Genk, fueron titulares en la Champions, pero en la Liga belga han perdido espacio. Ninguno de los dos fue convocado este fin de semana para el partido contra el Royal Amberes. El que sí viene con continuidad es Óscar Murillo, titular en los cinco partidos del Pachuca.



Wílmar Barrios, el volante de marca que tuvo más minutos en la Copa, ya está en actividad en la liga rusa con el Zenit. Ha sido titular en los últimos cuatro partidos.

Mateus Uribe, quien era su compañero en la titular hasta que se lesionó antes de los cuartos de final contra Uruguay, ya volvió a competir y fue titular en los dos últimos partidos del Porto. Su reemplazo en la titular, Gustavo Cuéllar, también arranca temporada con el Al-Hilal, con el que ha sido inicialista en las dos primeras jornadas. El viernes, contra el Al-Taawon, fue sustituído.



Dos de los convocados que generaron polémica fueron Sebastián Pérez y Baldomero Perlaza. El primero venía con continuidad en el Boavista, jugando los primeros cuatro partidos de la temporada, pero el lunes pasado salió lesionado en el encuentro contra Paços Ferreira. Este fin de semana no fue convocado.



Perlaza, por su parte, se había perdido la primera fecha porque el DT de Nacional, Alejandro Restrepo, le dio descanso tras llegar de la Copa América. Desde entonces no ha salido de la titular.



De la mitad de la cancha hacia adelante, hablando de la lista de la Copa, hay picos altos, pero también preocupaciones. Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz comenzaron muy bien la temporada, con buen rendimiento y goles en Juventus y Porto, respectivamente.



En cambio, el caso de Edwin Cardona es preocupante: tuvo un conflicto con Boca al no llegar para la serie de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro. Solo ha jugado dos de los seis partidos del equipo en la liga de Argentina, fue expulsado contra Argentinos Juniors y ahora está lesionado, con un problema en el muslo.

Luis Díaz, jugador del Porto. Foto: AFP

Otro caso particular es el de Jaminton Campaz. Estuvo en el morfociclo que hizo Rueda en Bogotá, pero solo ha jugado 45 minutos oficiales este semestre, el segundo tiempo del partido que Tolima le ganó a Alianza Petrolera, el 31 de julio. Luego vino su petición para irse y la transferencia a Gremio, donde aún no ha debutado.



A propósito de Gremio, el que sí llega encendido a una eventual convocatoria es Miguel Ángel Borja, que en cuatro partidos con ese club ha marcado tres goles. De los ‘9’ llamados a la Copa América, es el que llega en mejor forma.



Ya Alfredo Morelos y Luis Fernando Muriel se reportaron con gol en el Rangers y el Atalanta, respectivamente. El que aún no ha podido anotar es Rafael Santos Borré, que ha sido titular en los dos primeros partidos del Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. Ya hizo una asistencia contra Borussia Dortmund. Duván Zapata, que no había sido titular en la pretemporada, está lesionado y difícilmente llegue a la convocatoria.



También llega en plena forma Yimmi Chará, que ha jugado los siete partidos del Portland Timbers desde que regresó de la Copa. Ha marcado dos goles.

¿Y los del morfociclo?

Mientras espera la evolución de la base del exterior, Rueda hizo un morfociclo en Bogotá con 26 jugadores, pensando, principalmente, en la adaptación a la altura de La Paz. Tres jugadores que estuvieron en la Copa América hicieron parte de ese trabajo: Aldair Quintana, Baldomero Perlaza y Jaminton Campaz.



Rueda trabajó con cuatro arqueros, todos con continuidad en sus clubes: Quintana, Álvaro Montero (Tolima), Andrés Mosquera Marmolejo (Medellín) y Carlos Mosquera (Patriotas).



En el papel, el DT tuvo dos laterales derechos, Andrés Román y Yerson Candelo. El primero reapareció en un altísimo nivel en Millonarios y podría ser ficha en la convocatoria. El segundo está jugando con continuidad en Nacional, pero más como extremo por la derecha.



Rueda les puso el ojo a dos laterales izquierdos en el morfociclo: Álvaro Angulo, de Águilas Doradas, y Dairon Mosquera, de Santa Fe, que se lesionó y fue reemplazado por Germán Gutiérrez. Angulo ya había estado en el primer microciclo local. Todos fueron titulares este fin de semana.



Hubo tres centrales en el morfociclo: Andrés Llinás, de Millonarios, que tuvo un gran partido contra el Medellín, luego de algunas dudas en los partidos anteriores; Fainer Torijano, de Santa Fe, que no se ha visto en buen nivel, y John García, de La Equidad, que responde en un equipo que recibe pocos goles.



Rueda trabajó con cinco volantes de primera línea (Perlaza, Alexander Mejía, David Loaiza, Sebastián Gómez y Stiven Vega) y siete jugadores que pueden jugar en la segunda línea ya sea como extremos o como enganches: Campaz, Esneyder Mena, Andrés Andrade, Daniel Mantilla, John Arias, Jhon Velásquez y Kelvin Osorio. Los que mejor andan son Andrade y Mantilla. Los de Santa Fe están muy afectados por la mala campaña del equipo y Arias acaba de ser transferido a Brasil.



En el morfociclo solo hubo dos delanteros: Fernando Uribe, que este fin de semana volvió a anotar tras cuatro fechas, y Hárold Preciado, que ha venido jugando como media punta. Los dos están en pleno ritmo.



Este martes, Rueda dará su lista y comenzará el operativo de una durísima fecha de eliminatoria. Habrá que ver si el DT vuelve a sorprender.



