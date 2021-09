Selección Colombia: los árbitros para la fecha triple de eliminatoria

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció este miércoles los grupos arbitrales que dirigirán los tres partidos que la Selección Colombia jugará en octubre, en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022.

El equipo que dirige Reinaldo Rueda visitará el 7 de octubre a Uruguay en Montevideo y luego tendrá dos encuentros como local: el 10 recibirá a Brasil y el 14 jugará contra Ecuador.



Para el juego en Montevideo fue designado el venezolano Jesús Valenzuela. Es el mismo árbitro que dirigió el reciente duelo Argentina vs. Colombia, en la semifinal de la Copa América. También dirigió el Colombia vs. Brasil de la eliminatoria para Rusia 2018 y el 6-1 en Ecuador que le costó el puesto a Carlos Queiroz.



El partido entre Colombia y Brasil, en Barranquilla, lo pitará el argentino Patricio Loustau. Ya había dirigido el mismo encuentro, pero en Manaos, en la eliminatoria pasada, y también fue el central del juego entre la Selección colombiana y Perú, en la Copa América Centenario 2016.



El encuentro contra Ecuador en el Metropolitano Roberto Meléndez tendrá como juez central al peruano Diego Haro, quien nunca le ha dirigido a Colombia en duelos clase A. Sí lo hizo en dos ocasiones en el Suramericano Sub-20 de 2019, contra Argentina y Uruguay.



Estos son los grupos arbitrales completos:



7 de octubre - Uruguay vs. Colombia



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Árbitro asistente 1: Tulio Moreno (Venezuela)

Árbitro asistente 2: Lubin Torrealba (Venezuela)

Cuarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Víctor Carillo (Perú)

AVAR: Milciades Saldívar (Paraguay)



10 de octubre- Colombia vs. Brasil



Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky (Argentina)

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro (Argentina)

Cuarto árbitro: Fernando Echenique (Argentina)

VAR: Piero Maza (Chile)

AVAR: Juan Lara (Chile)



14 de octubre - Colombia vs. Ecuador



Árbitro: Diego Haro (Perú)

Árbitro asistente 1: Jonny Bossio (Perú)

Árbitro asistente 2: Coty Carrera (Perú)

Cuarto árbitro: Michael Espinoza (Perú)

VAR: Leodán González (Uruguay)

AVAR: Gery Vargas (Bolivia)



