Atención: estos son los árbitros para los primeros juegos de Colombia

A dos semanas de que comience la eliminatoria suramericana para el Mundial de Catar 2022, las diez selecciones comienzan a armar su plan de trabajo. Colombia aún no anuncia su nómina de convocados para los dos primeros partidos.

Colombia debutará el 9 de octubre enfrentando a Venezuela, en Barranquilla, a partir de las 6:30 de la tarde. El segundo partido será el 13 del mismo mes, contra Chile, en un juego que cambió de horario: ya no será a las 6 p. m. de Colombia, sino a las 7:30 de la noche.



La que ya designó a sus oficiales para los dos primeros partidos de la eliminatoria fue la Fifa, que este viernes anunció los grupos arbitrales para las dos primeras jornadas.



El juego contra Venezuela tendrá un grupo de jueces ecuatorianos, mientras el partido en Santiago será controlado por árbitros argentinos. Cabe recordar que los encuentros de eliminatoria tendrán la ayuda del VAR.



Estos son los jueces designados:



Colombia VS. Venezuela (9 octubre)

Juez central: Guillermo Guerrero, Ecuador

Asistente 1: Byron Romero, Ecuador

Asistente 2: Ricardo Baren, Ecuador

Cuarto árbitro: Augusto Aragón, Ecuador

VAR: Carlos Orbe, Ecuador

AVAR: Christian Lescano, Ecuador



Chile VS. Colombia (13 octubre)

Juez central: Darío Herrera, Argentina

Asistente 1: Julio Fernández, Argentina

Asistente 2: Cristian Navarro, Argentina

Cuarto árbitro: Fernando Echenique, Argentina

VAR: Mauro Vigliano, Argentina

AVAR: Fernando Espinoza, Argentina



Además, la Fifa designó dos grupos arbitrales colombianos, ambos para la segunda fecha, así:



Venezuela vs. Paraguay

Juez central: Andrés Rojas

Asistente 1: Alexander Guzmán

Asistente 2: Dionisio Ruiz

Cuarto árbitro: Mario Herrera

VAR: Nicolás Gallo

AVAR: Alexánder León



Ecuador vs. Uruguay

Juez central: Wílmar Roldán

Asistente 1: Wilmar Navarro

Asistente 2: Miguel Roldán

Cuarto árbitro: Bismarks Santiago

VAR: Alexander Ospina

AVAR: Carlos Betancur



