Hace muchos años, tal vez desde la eliminatoria para Sudáfrica 2010, la Selección Colombia no tenía un panorama tan complicado como el de ahora: con nueve puntos por jugar, el equipo que dirige Reinaldo Rueda está hoy por fuera de Catar 2022 y necesita ganar, ganar y ganar para mantener las opciones de ir a su tercer Mundial consecutivo.

Con un pasado reciente con muy pocas alegrías (seis partidos sin ganar y marcar goles), con una derrota muy fresca contra uno de los rivales directos, Perú, en casa, y con un error de uno de los próceres del equipo, David Ospina, Colombia enfrenta este martes a uno de los ya clasificados a Catar, Argentina, que además lleva 28 partidos sin perder.



El grupo mantiene la ilusión de clasificar

La generación que fue a Brasil 2014 y Rusia 2018 no se resigna. Piensa que mientras haya opciones, hay que jugarlo. Y se aferra a la esperanza de que las cosas mejoren, cree que, a pesar de la falta de gol, el equipo ha tenido buenas maneras y que a Argentina, con algunas ausencias importantes por lesiones y suspensiones, se le puede pelear mano a mano.

“Yo no voy a prometer algo que no sé que va a pasar, pero sí prometo que mientras haya posibilidades vamos a pelear hasta el final. Vamos a darnos las oportunidades y creer que esto es posible”, dijo uno de los líderes del equipo, Radamel Falcao García, que salió a dar la cara el domingo y a tratar de explicar el momento que viven.



Falcao, a los 35 años, no se resigna a retirarse sin jugar otra Copa del Mundo. “Desde hace un tiempo para acá vivo el venir a la Selección como si fuera una de las últimas presentaciones con el equipo. La Selección no te avisa, no sabes qué pueda pasar. He visto todos los escenarios, pero teniendo en cuenta que las probabilidades están en contra nuestra, queremos desafiar esas probabilidades y para hacerlo tenemos que creer. No importa que de pronto el país no crea, el equipo debe creer. No queremos escuchar nada, mensajes negativos, sino mensajes que levanten al equipo”, agregó el ‘Tigre’.



A tomar el partido con serenidad

Ospina, salvador en muchas ocasiones de la Selección a lo largo de la última década, también quiere sacudirse del error.



“Esto lo vivimos siempre, en el fútbol hay momentos de felicidad, de tristeza, lo importante es que hay un amanecer, que hay chance y vamos a luchar hasta el final, nos recogemos en lo que hemos venido haciendo; en esos seis partidos (los últimos sin victoria) nadie nos pasó por encima, Colombia trató de proponer y conseguir los resultados”, señaló el portero.



Las cuentas van paso a paso: por lo pronto, ganar en Argentina y llegar a 20 puntos. Luego, esperar a ver qué pasa en el resto de la jornada de la eliminatoria para barajar de nuevo y planear lo de marzo. Pero lo primero es lo de Córdoba: no hay mañana. Colombia quiere creer que los milagros existen.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc