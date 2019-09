Cinco conclusiones de la preselección Colombia de Queiroz

Los partidos son el 7 y el 15 del próximo mes en Europa, segújn informa la Federación Colombiana de Fútbol.

Los juegos son contra Chile, en Alicante (España). El segundo sería contra Argelia en Lille (Francia).



(También puede leer: Sorpresiva preselección de Queiroz para amistosos de octubre)

1. Las verdaderas sorpresa

Del listado de 37 jugadores que están en el radar del técnico Carlos Queiroz, sobresalen dos nombres en esta oportunidad. Ambos son delanteros.



Uno es el joven extremo Luis Sinisterra, del Feyenoord holandés. Apenas tiene 20 años.



Sinisterra fue transferido el año pasado por 2 millones al Feyernoord desde el Once Caldas.

En la temporada 2019-2020 que apenas comienza, lleva cinco juegos sin goles en la Liga de Holanda.

EL primer club de Jhon Córdoba (izq.) en Europa fue el Espanyol (España). Foto: Archivo EL TIEMPO

El otro es Jhon Córdoba, de 26 años, de las filas del Colonia alemán.



Es el hijo de Ascisclo Córdoba, delantero muy conocido de la liga colombiana en la década de los 80 y con paso fugaz por la Selección.



Jhon salió al fútbol internacional en el 2012, luego de su debut profesional, de apenas dos partidos, en el Envigado. Antes había estado en Selección Colombia juvenil.



Ha jugado en Jaguares de Chiapas (México), Espanyol y Granada (España), Maguncia y Colonia (Alemania).



A su actual club llegó en junio de 2017.



En la temporada que acaba de comenzar lleva dos partidos sin gol.

2. Camilo Vargas está de vuelta

Camilo Vargas, arquero del Atlas mexicano. Foto: EFE

Ser 'bajito' fue la supuesta causa que, según diversas versiones, originó que el experimentado portero Camilo Vargas no estuviera en la pasada fecha Fifa, contra Brasil Y Venezuela.



El arquero, que mide 1,84 metros, es titular del Atlas de México.



Lleva 9 juegos como dueño del arco, que él y su defensa solo han podido mantener en ceros dos veces. Atajó un penal.



En la puerta de su mapa de campo, Queiroz tiene escritos cinco nombres. Los otros cuatro son los que ya ha citado:



David Ospina, el titularazo de la Selección que, sin embargo, es suplente del Napoli italiano. Ospina mide 1,83.



Álvaro Montero, portero del Deportes Tolima de quien se especula podría salir al fútbol europeo y sobre quien aún no hay decisión por un positivo en un control al dopaje. Montero mide ​2 metros.



Los otros dos preseleccionados son Aldair Quintana, portero suplente del Atlético Nacional de Medellín (mide 1,94 metros) y Éder Chaux, guardameta del Patriotas que tiene una estatura de 1,89 metros.

3 ¡Todos vuelven!

Varios jugadores que hicieron parte del exitoso proceso del pasado entrenador de Colombia, José Pékerman, están en la lista tentativa.



El zaguero central derecho Jeison Murillo (Sampdoria, Italia) que ya había estado en una de las convocatorias oficiales de Queiroz, aparece otra vez en la lista.



Y, especialmente, sobresalen los nombres de los laterales izquierdos Johan Mojica (Girona, de España) y Frank Fabra (Boca Juniors de Argentina).

Mojica (der.), en plena acción contra Japón, en el Mundial de Rusia. Foto: AFP

Mojica sufrió una lesion de rodilla que lo sacó de competencia. Fue él el titular en el Mundial de Rusia.



Asumió esa responsabilidad tras la otra lesión de Fabbra, también de rodilla, y que lo sacó de ese Mundial en plena concentración.



Queiroz ha tenido como titular en ese puesto a William Tesillo. Su suplente ha sido Carlos Borja.

4. Obvio: los capitanes ya están

James Rodríguez y Radamel Falcao García, los estandartes del fútbol colombiano en el mundo, además los capitanes de la Selección, obviamente hacen parte de la Selección provisional publicada.

James Rodríguez y Radamel Falcao García. Los capitanes. Foto: Reuters

Ellos no hicieron parte del grupo que disputó los pasados partidos oficiales amistosos contra Brasil y Venezuela en Estados Unidos.



James, que estaba recién reincorporado por el Real Madrid, tenía lesión en el soleo.



Falcao, que tramitaba su salida del Mónaco al Galatasaray, también no estaba apto y figuraba entre las bajas por lesión del Mónaco.



Con ellos, también figura otro que no estuvo en los duelos de este septiembre con la Selección: el lateral derecho mundialista Santiago Arias, suplente del Atlérico de Madrid.



Evidentemente, Juan Guillermo Cuadrado (Juventus de Italia), tienen su nombre en el listado provisional.



De los 'viejos conocidos' que siguen bajo la lupa de Queiroz están:



Gustavo Cuellar (recientemente transferido del Flamengo de Brasil al Al Hilal árabe), el extremo Santiago Villa (Boca Juniors de Argentina) y Alfredo Morelos (Rangers de Escocia).

5. Insiste en los más nuevos

En la lista de 37 preseleccionados, de los que quedarán 24 (seguramente 20 jugadores de campo y 4 porteros) para los próximos juegos amistosos, están todos los 'nuevos' del equipó de la pasada fecha Fifa.



Se mantienen en la lista provisional Óscar Murillo (Pachuca, México), Jorman Campuzano (Boca Juniors, Argentina) y Daniel Muñoz (Atl. Nacional, no pudo asistir la vez pasada por lesión).



También, Yairo Moreno (León, México), Orlando Berrío (Flamengo, Brasil) y

Rafael Borre (River Plate, Argentina)



