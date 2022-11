La Selección Colombia cierra el 2022 con una victoria frente a Paraguay, 2-0, en partido de preparación de cara a la eliminatoria que arranca el próximo año.

Claves de la victoria

Colombia se impuso con autoridad y logra un triunfo que le llena de confianza para lo que viene el próximo año. Estas, las conclusiones de su triunfo.



1. Solidez ofensiva: Esta Selección que venció a Paraguay fue un equipo con gran vocación de ataque. Aunque se hizo más fuerte en la segunda parte, siempre mostró presencia en el campo rival. Rafael Santos Borré, el punta elegido, tuvo un buen partido, aunque le faltó el gol. El equipo generó juego por las bandas, con hombres rápidos como Jhon Arias, y también por el centro, con la claridad de Quintero. Lo mas importante de todo es que hubo goles, dos, y ambos en juego aéreo.



2. Quintero, crac: Una gran noticia para Colombia es tener de regreso al volante Juan Fernando Quintero, que marca diferencia de inmediato. Quintero goza de un pase tan perfecto que incomoda a los rivales, esa es su característica y en este partido le sacó provecho. Sus pases siempre generan sorpresa, dinámica y peligro. Si Quintero está libre de lesiones, va a ser un elemento vital para el equipo que arrancará la eliminatoria.

3. Arias, interesante opción: Jhon Arias fue una de las novedades de la convocatoria y no decepcionó. Hace rato viene pidiendo pista, por sus actuaciones en Brasil. Arias tuvo un buen partido, arrancó como extremo a la izquierda, la posición de Luis Díaz, el lesionado, pero tuvo movimientos hacia el centro del campo donde encontró libertades y espacios. Arias tiene velocidad y gambeta, además se asocia bien. Parecía como si llevara mucho jugando en el seleccionado.

Facebook Twitter Linkedin

Festejo de gol de Colombia. Foto: FCF



4. Falcao, vigente: otra buena noticia para la Selección es que Falcao García volvió al gol. Que si Falcao va a ser hombre principal para la eliminatoria es una incógnita , pero sin duda le aporta mucha experiencia y liderazgo al equipo. Además, su gol fue una demostración de su capacidad, eso de aprovechar un buen centro u definir de manera impecable. De Falcao siempre se espera lo mejor, y sus goles motivan, llenan de confianza. Quizá ya no sea el hombre para los 90 minutos, pero el Tigre mete miedo cuando entra.



5. Ajustar tuercas: Aunque Paraguay no agredió, no molestó y no generó mayores incomodidades, Colombia sí evidenció fallas en zona de recuperación, quizá por la propuesta, de contar con un volante de marca como Lerma y uno mixto como Atuesta. Atuesta, otra novedad, no fue un apoyo para anular el juego paraguayo. Quizá con un rival más peligroso, esta idea deba replantearse. La gran tarea de Néstor Lorenzo es encontrar el punto de equilibrio. En es atarea está. Busca opciones, hace movimientos, y para eso sirven estos amistosos.



DEPORTES

Más noticias de deportes