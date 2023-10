Selección Colombia: la variante defensiva para contrarrestar a Ecuador

La Selección Colombia tenía un problema antes de enfrentar a Ecuador, un dolor de cabeza para el técnico Néstor Lorenzo, y era el no contar con un lateral derecho de su confianza, ni Daniel Muñoz, ni Stefan Medina no Santiago Arias, todos lesionados. Ese detalle le hizo al DT sacar un as bajo la manga para encarar el juego contra Ecuador.

Lorenzo decidió ubicar como lateral derecho a Yerson Mosquera, habitual central en el fútbol de la MLS, pero Mosquera pasó muchos trabajos, le pesó el partido.



Fue ahí cuando el DT decidió tapar el hueco que había en esa zona con Jhon Arias, que terminó siendo el mejor hombre del partido.



El movimiento defensivo consistió en que Arias bajaba a ser carrilero para apoyar a Mosquera que pasaba trabajos. Mosquera pasó a ser tercer central. Arias se desdoblaba rápidamente al ataque. Así, Colombia se defendió en gran parte del partido con una línea de 5 hombres.

Jhon Arias, figura de Colombia. Foto: EFE

En este movimiento, Uribe y Castaño se paraban como doble '5' para destruir y salir jugando. Además, hacían coberturas en los costados. Borré y Díaz bajaban a apoyar al doble '5'. James flotaba sin tanto sacrificio defensivo.



Arias, entonces, fue el hombre clave con su desborde por la derecha, que es su posición más natural y su sacrificio defensivo.



James arrancó como contra Uruguay, como falso '9', armando el equipo desde atrás y rotando posición con Borré.



Díaz hizo diagonales hacia adentro y le dio libertad a Machado de que pasara y le diera profundidad al equipo.



Colombia tuvo un partido aplicado, ordenado tácticamente y por poco gana, y la estrategia de Lorenzo de hacer uso de su plan B con Arias le dio resultado.







