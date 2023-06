El 14 de junio de 2022, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, Néstor Lorenzo fue presentado como nuevo técnico de la Selección Colombia, con la meta de recuperar el lugar que el equipo perdió en los últimos cuatro años.

Hoy, el técnico argentino se alista para su primer acto oficial, en medio de una renovación que no ha sido tan rápida como algunos esperaban, y con un respaldo a la misma base que aún queda del Mundial de Brasil 2014, en la que Lorenzo ve una guía para seguir.

Néstor Lorenzo, nuevo técnico de Colombia. Foto: Sergio Cárdenas. EL TIEMPO

“El equipo está en formación y en esa transformación hay un recambio que queremos que se dé de manera natural y se vaya consolidando. Ahora han sucedido cosas fuera de lo común, lesiones en la misma posición... Cada caso de los que no están son particulares. Lesiones, arreglos entre cuerpos médicos por tratamientos de lesiones. Pero la base se va a ir encontrando con estos últimos amistosos y consolidando durante la eliminatoria. El proceso depende de la actualidad del jugador y eso cambia con los meses", dijo Lorenzo en marzo de este año.

La confianza en los experimentados

Lorenzo sigue confiando en la capacidad de los experimentados, los que hicieron parte del grupo que dirigía José Pekerman, en el que él era asistente técnico. De hecho, una de sus primeras decisiones estuvo cargada de polémica: llamó, para sus primeros partidos como DT de la Selección, a un James Rodríguez que llevaba seis meses sin jugar. Justamente, vino a volver a pisar una cancha apenas días después de su llamado, en el debut con el Olympiacos.

James Rodríguez Foto: FCF

“James es un jugador que le ha dado mucho al fútbol colombiano, creo que tiene mucho más por dar, estuve hablando con él personalmente y lo noté con mucho compromiso, con muchas ganas de estar y de seguir entregándose de lleno a la Selección Colombia, me convenció y estoy seguro que en el inicio de un proceso es importante tener ese tipo de jugadores con ese compromiso y con esas ganas”, dijo entonces.

Los nuevos que se han acercado al equipo



Lorenzo ha convocado a 58 jugadores, sin contar los microciclos para jugadores locales. 42 estuvieron en la cancha y diez de ellos fueron debutantes con la camiseta amarilla: Jhon Durán, Juan David Mosquera, Dylan Borrero, Daniel Ruiz, Nelson Palacio, Kevin Castaño, Santiago Moreno, Yilmar Velásquez, Jorge Carrascal y Diber Cambindo. A ellos se suman otros jugadores que ya habían tenido ‘palomitas’ en la Selección, pero que comienzan a ganar terreno, como Yaser Asprilla y Jhon Arias.



De la lista de novatos, dos parecen haberse metido definitivamente en la lista de Lorenzo: uno, Castaño, que ha sido una de las grandes sorpresas de este proceso, y el otro, Carrascal, quien ya había mostrado condiciones en el fallido Preolímpico de 2020 y que ahora, más maduro y con experiencia en Europa, está para pelear puesto.

Kevin Castaño, jugador de la Selección Colombia. Foto: Águilas Doradas



La última lista de Lorenzo, la que trabaja en Valencia (España) para los amistosos contra Irak y Alemania, es la que menos jugadores ‘históricos’ tiene. Falcao, sin continuidad en el Rayo Vallecano; James, sin equipo, y David Ospina, recuperándose de una lesión, no están en esta concentración. En cambio, regresó Juan Guillermo Cuadrado, que no aparecía desde el primer llamado, en septiembre.



El balance numérico de Lorenzo no es malo: dirigió seis partidos, con cuatro victorias y dos empates, con 13 goles anotados y dos recibidos. El funcionamiento ha tenido reparos. Pero es normal en un equipo en construcción. Falta esperar el verdadero examen, que será la eliminatoria y luego la Copa América, en 2024.



