Cuadrado  y Quintero, ¿cómo deben jugar juntos?

No fue sorpresivo que el jueves pasado en La Paz, contra Bolivia, el técnico Reinaldo Rueda alineara a Juan Fernando Quintero y a Juan Guillermo Cuadrado en el medio campo de la Selección Colombia.



Lo que sí resultó sorprendente fue que Cuadrado, un volante lateral o extremo derecho, jugara por dentro, por el centro del campo, y Quintero, un volante creativo, de pase gol y remate de media distancia, jugara por afuera, en la banda derecha. En apariencia estaban al revés.



El técnico Rueda, en respuesta a una pregunta de EL TIEMPO, contó: “Para ese partido, Cuadrado, que lleva 11 años como jugador de Selección Colombia, por primera vez venía de Europa con dos partidos, escasos, a jugar en la altura de La Paz. Quintero, con su antecedente inmediato (9 partidos en la liga china) y nuestra necesidad de un jugador que tuviera la pelota, hizo que hicieran esa disposición, ese posicionamiento”.

Juan Guillermo Cuadrado, en acción durante el partido contra Bolivia, en La Paz. Foto: AFP



Juan José Peláez, entrenador de fútbol, exasistente técnico de la Selección Colombia y comentarista del canal de TV Win Sports, afirmó en el programa Planeta fútbol,

después del juego en La Paz: “Cuadrado y Quintero juegan por fuera. Entonces, la idea es rotarlos. A Quintero no le gusta jugar adentro, eso lo sé yo, y a Cuadrado no le va bien por dentro”.

Peláez le amplió ayer su análisis a este diario: “Si juegan juntos, no se puede limitar a Quintero, que debe jugar libre. En ese caso es Cuadrado el que tiene que jugar mirando a Quintero y no al revés. Si Quintero está en la banda, debe arrancar, meterse hacia adentro, y Cuadrado entonces debe ir por afuera y ocupar la banda para compensar el equipo”.



Rueda dijo que la opción de utilizar a Quintero en el partido de este jueves contra Chile es real, pero dejó abierta la puerta a su no titularidad.



“La alternativa está para decidir: si iniciamos o cerramos el juego con Juan Fernando”, concluyó.



