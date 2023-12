La 'Selección C' de Colombia, lista para entrar en acción contra Venezuela

Este domingo juega la Selección Colombia. Eso, si hablamos de un equipo que juega de amarillo, azul y rojo y el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol en el pecho. Ahora, ¿cuál selección? Una que podríamos llamar ‘experimental’.

A las 6 de la tarde, cuando se estén apagando las luminarias del estadio Roberto Meléndez, la casa de la Selección, tras la primera final del fútbol colombiano, saltará a la cancha un equipo dirigido por Néstor Lorenzo, tal como el principal, pero que no tiene nada que ver con el que está jugando la eliminatoria.

Enfrentará a un equipo sub-23 de Venezuela que, a su vez, será rival, en enero, del equipo de Héctor Cárdenas que buscará el cupo a los Olímpicos de París 2024. Cabe recordar que este partido no se juega en fecha Fifa, por lo cual no hay obligación de prestar los jugadores. Ese duelo se verá por Caracol y RCN.



La decisión del rival de traer ese equipo sorprendió hasta al propio técnico de Colombia: “A mí me lo presentaron como un partido de selecciones mayores, no es fecha Fifa y tuvimos inconvenientes con la convocatoria”, dijo Lorenzo a Blu Radio. “Checho (Batista) me dijo que tendría a varios mayores también”, agregó.

Solo uno de los convocados tiene minutos en la eliminatoria

De los 23 convocados por Lorenzo, en tres tandas, solamente uno ha tenido minutos con el equipo principal en las clasificatorias para el Mundial de 2026, el portero Álvaro Montero. De manera que el resto de la nómina tratará de agradar al técnico para buscar una posibilidad de que los vuelvan a convocar, ahora sí, para un partido oficial. Tendrán 180 minutos, los de este domingo y los del sábado 16, contra México, en Los Ángeles.



No se trata, precisamente, de un equipo joven. Hay varios jugadores mayores de 30 años en la nómina, empezando por David Ospina, el jugador con más partidos en la historia de la Selección, pero que no juega un partido oficial desde el 14 de enero, casi 11 meses.

Lorenzo, una vez más, quiere respetar las trayectorias. Ya, en su primera lista después de asumir, llamó a James Rodríguez sin tener ni un minuto en la cancha en casi seis meses.



Muchos de los convocados no tienen ni un minuto jugado con la Selección de mayores, incluyendo experimentados como Daniel Cataño (31 años) y Mackalister Silva, quien recibe su primera oportunidad al borde de los 37 años. Los cumplirá el 13 de diciembre.



Macka espera que no sea la última. “Uno va viendo lejos el sueño pero no imposible, más que un mensaje para el futbolista es para todos, uno no puede dejar de soñar si trabaja y va de la mano de Dios, es aprender a entender los tiempos de él. A mi hijo mayor yo le explicaba, yo creo, él nunca perdió al fe como en la familia”, dijo.

Hay caras del medio local, como Jader Quiñones, Jimer Fory o Samuel Velásquez, y dos apuestas de inmigrantes a Europa con posibilidad de ser convocados, como Ian Poveda, el mismo de aquella polémica con las juveniles de Arturo Reyes y hoy con pocos minutos en el Leeds United, o Devan Tanton, lateral que ya estuvo en la sub-20 y también juega en Inglaterra.



Es una selección B, casi tirando a C. ¿Para qué sirven estos partidos, con equipos alternos? Todo dependerá de qué tanto provecho le saque Lorenzo a estas convocatorias.



Ya hizo lo mismo en enero, un amistoso contra Estados Unidos, en el que “descubrió” a Kevin Castaño, hoy pieza clave en las eliminatorias. Varios de los nombres de ese partido vuelven ahora a la convocatoria: Llinás, Cataño, Ruiz, Mosquera, Cucho... Todos están en la fila. ¿Llegarán?



