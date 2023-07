Ya están las elegidas las 23 guerreras que integran la Selección Colombia que afrontará el Mundial femenino de mayores de Australia y Nueva Zelanda, desde el próximo 20 de julio. Ayer, el DT Nelson Abadía reveló las convocadas, en una nómina con pocas novedades y con la presencia de las referentes para buscar la gloria en la máxima cita del fútbol mundial.

Caicedo y Santos, las figuras del exterior

Linda Caicedo y Leicy Santos. Foto: ALEJANDRO MATÍAS / AGENCIA KRONOS

La Selección la lideran las figuras del exterior como Leicy Santos, del Atlético de Madrid, y Linda Caicedo, del Real Madrid, y referentes locales como Catalina Usme, del América, y Daniela Montoya, de Nacional, jugadoras de gran experiencia.



Aunque en general esta es una selección que ya tiene recorrido, ya que tiene una base que va para su tercera copa del mundo, son 5 las que estuvieron en los mundiales del 2011 y 2015: Usme, Montoya, Diana Ospina, Lady Andrade y Sandra Sepúlveda.



Es más, respecto al Mundial 2015, hay otras dos, Carolina Arias y Santos. Justamente Leicy comentó tras conocer la convocatoria: “Es una satisfacción personal, un orgullo y responsabilidad de lo que es un mundial de mayores, es la exigencia, son experiencias únicas. Poder volver me llena de otra perspectiva, en el primer Mundial lo vi distinto a como lo viviré ahora, con más intensidad”, dijo.



La gran baja es obligada, por lesión, se trata de la portera Katherine Tapia, arquera del Palmeiras de Brasil, quien el pasado 29 de mayo sufrió una lesión y pese al esfuerzo por recuperarse, el tiempo no le dio para llegar en plenitud física al Mundial femenino.



“Había trabajado tanto para cumplir este sueño y hoy me embarga un sentimiento de tristeza grande al no poder cumplir este sueño mundialista. Solo Dios sabe por qué y para qué de esta prueba”, dijo en sus redes sociales.



Otra ausencia notable es la de Liana Salazar, reciente campeona de la liga local y figura con Santa Fe.

📝𝐋𝐚𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐞𝐧̃𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 🇦🇺🇳🇿



Ellas son las 23 jugadoras escogidas por Nelson Abadía para representarnos en la Copa Mundial Femenina de la FIFA.



¡𝙑𝘼𝙈𝙊𝙎 𝙀𝙌𝙐𝙄𝙋𝙊! 💛💛💙❤️🔗 https://t.co/gfwtykxEDB… pic.twitter.com/lW2ZXILk9j — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 4, 2023

La base del equipo

SELECCION COLOMBIA FEMENINA Foto: @FCFSeleccionCol

De la Copa América 2022 disputada en Colombia y que le dio el cupo a la Selección al terminar en segundo lugar detrás de Brasil, quedaron afuera de esta convocatoria Gisela Robledo, Liana Salazar, Angie Castañeda, Gabriela Rodríguez, Tatiana Ariza y la portera Tapia.



Las nuevas, con respecto a dicha Copa –en la que eran 22 jugadoras respecto a las 23 del Mundial–, son Ivonne Chacón, Lady Andrade (estuvo en los dos mundiales, 2011, 2015), Marcela Restrepo y María Camila Reyes, actual campeona con Santa Fe.



La convocatoria se reveló en un video en el que Abadía simuló consultar a la inteligencia artificial cómo le irá a la Selección en el Mundial y esta le responde que no tiene información acerca del futuro. Luego, Abadía comentó: “No podemos predecir el futuro, pero vamos a escribirlo juntos... acompáñenos a perseguir este sueño, estamos listos para el Mundial. ¡Todos somos Colombia!”.



La concentración comenzará desde hoy en la ciudad de Bogotá; luego, las convocadas viajarán el sábado 8 de julio a Australia para enfrentar a Irlanda en un partido de preparación en Brisbane el viernes 14 de julio y debutarán oficialmente el 25 de julio en la cita mundialista contra la selección de Corea del Sur.



Las jugadoras colombianas llegan a este Mundial tras una racha de buenos resultados, con un subcampeonato en el Mundial de la India sub-17 luego de perder 1-0 ante España; un subcampeonato de Copa América ante Brasil por 1-0, y haber llegado a cuartos de final en la Copa del Mundo sub-20 en Costa Rica. Colombia jugará en el Grupo H, en el que están Alemania, Corea del Sur y Marruecos.

