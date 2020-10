La Selección Colombia, con bajas y en alerta, inicia preparación

La Selección Colombia está en alerta. Esta semana arranca la eliminatoria, el viernes contra Venezuela, y el técnico Carlos Queiroz ya tiene los primeros dolores de cabeza por las ausencias que se le han ido presentando en su convocatoria, las de Yairo Moreno, Matheus Uribe y Luis Díaz. Pero la mayor preocupación pasa por el riesgo de perder a dos de sus hombres fijos, el portero David Ospina y el volante Juan Guillermo Cuadrado, con dificultades para salir de Italia por contagios de covid-19 en sus clubes, aunque el tema de Cuadrado podría haberse destrabado.

La Selección comenzará a reunirse este lunes cuando es esperado el vuelo chárter con el grueso del equipo. Hay poco tiempo para preparar el primer partido contra Venezuela, y muchos problemas. El viernes se dio la primera mala noticia, la lesión en la liga mexicana del volante Yairo Moreno, lo que obligó a Queiroz a citar de emergencia a Santiago Arias, el lateral derecho.



Y este domingo se confirmaron las bajas de Matheus Uribe y Luis Díaz, del Porto, quienes deberán permanecer en Portugal por haber interactuado con personas que dieron positivo para covid-19. Los protocolos son claros en estos casos, así que los jugadores deben cumplir periodo de aislamiento. En reemplazo de Uribe fue citado el volante Víctor Cantillo, jugador del Corinthians de Brasil. Por Díaz llega el delantero Jhon Córdoba, del Hertha Berlín.



Sin embargo, la alarma para la Selección está encendida por otro lado, por Italia, con la dificultad que tienen los jugadores Cuadrado, de Juventus, y Ospina, del Nápoles, para viajar a unirse a la concentración, esto debido a los casos de coronavirus presentados en sus equipos. De hecho, estos dos equipos no pudieron enfrentarse el domingo porque Nápoles no fue autorizado para viajar a Turín.



En el caso de Cuadrado, medios argentinos informaron anoche que los jugadores de Juventus tenían autorización para reportarse a sus respectivas selecciones pero bajo su responsabilidad. Así, el volante de la Selección Colombia podría viajar para integrar el equipo nacional, pese a que previamente jugadores de Juventus fueron aislados este sábado, en un procedimiento que no les impide entrenarse ni jugar, pero les prohíbe los contactos con el exterior.



El prestigioso medio italiano la 'Gazzetta dello Sport' aseguró que los futbolistas deberán permanecer durante cuatro días en este aislamiento para realizar las nuevas pruebas de covid-19, lo que implicaría que Cuadrado se perdería mínimo el partido contra Venezuela, del viernes. Su ausencia significaría un enorme problema para Queiroz, que hasta el momento ha mantenido a Cuadrado como uno de sus hombres más fijos en su idea de juego.

Juan Guillermo Cuadrado es la gran duda que tiene el seleccionador. Queiroz decidirá si lo pone a ono en el debut contra Argentina. Foto: AFP

Ospina pasa una situación más compleja, y aunque no se ha confirmado su ausencia, todo apunta a que no podrá viajar; tal como sus compañeros Fabián Ruiz (España) e Hirving Lozano (México), que fueron descartados por sus selecciones. En este caso, Queiroz no llamaría reemplazo, ya que en su listado inicial convocó a cuatro porteros. Quedan Camilo Vargas, Álvaro Montero y Aldair Quintana.



