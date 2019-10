Análisis: el decálogo de la preconvocatoria de Carlos Queiroz

Los partidos serán los últimos de la Selección Colombia este año y antes del comienzo de la eliminatoria suramericana del Mundial de Catar 2022, que empezará en marzo del próximo año.



Colombia disputará dos juegos amistosos en este ‘periodo Fifa’, el vienes 15 de noviembre contra Perú, en Miami, y el martes 19 contra Ecuador, en Nueva Jersey.

Estos son los 10 hechos de la preconvocatoria de Carlos Queiroz:



1. No necesariamente todos los jugadores que finalmente sean convocados para la próxima llave de partidos están incluidos en este universo de 34 jugadores.



Cabe recordar que para la pasada llave de juegos amistosos, contra Chile y Argelia, Queiroz llamó en la lista final de 24 jugadores a uno que no estuvo en la preconvocatoria.



El nombre de Andrés Ibargüen, extremo del América de México, sorprendió, pues no estaba en la nómina de 37 candidatos que había anunciado el DT previamente.

Andrés Felipe Ibargüen (derecha) no estuvo en preconvocatoria, pero fue llamado. Foto: AFP

2. Si en la pasada lista llamó la atención la ausencia de volantes creativos, de armadores, de los llamados números '10', ahora regresan nada menos y nada más que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.



Ese no llamado de James fue objeto de un cruce de declaraciones en contravía entre el técnico Queiroz y el presidente de la Federación de fútbol, Ramón Jesurún, sobre si la ausencia había sido acordada o no entre el DT y el jugador.



Por su parte, Quintero, uno de los más destacados de la Selección que participó en el pasado Mundial de Rusia, apenas reaparece tras una lesión de ligamento cruzado de rodilla que lo dio de baja por más de seis meses.

Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. Foto: Getty Images

3. Más laterales, más marcadores de punta, siguen en proceso de ensayo. Así las cosas, sobre el papel, en esta preconvocatoria hay tres por banda.



En la derecha aparecen los nombres de Stefan Medina, Luis Orejuela y Santiago Arias, que se mantiene en el radar del DT.



Con Queiroz, Arias perdió la titularidad que tuvo con el anterior entrenado, José Pékerman.



Y en la banda izquierda, Queiroz insiste con William Tesillo y vuelve a incluir en la lista previa de Johan Mojica y a Frank Fabra.



Fabra y Arias, finalmente, no quedaron en la convocatoria definitiva para los partidos contra Chile y Argelia.

Santiago Arias, lateral del Atlético de Madrid, y el DT, Carlos Queiroz. Foto: Archivo EL TIEMPO

4. Entre los posibles regresos que aparecen en el radar de jugadores publicado por Queiroz figura de nuevo central Jeison Murillo.



Él solo ha estado 48 minutos este año en el terreno de juego con la Selección.



Ocurrió en el amistoso de Marzo contra Corea del Sur (derrota 2-1).

Jeison Murillo no fue a la pasada Copa América. Foto: Archivo particular

5. Los dos ‘palos’, las dos sorpresas, en la lista de preconvocados son Steven Alzate y Mendoza.



Alzate tiene 21 años y también la nacionalidad inglesa. Sus padres son colombianos. Juega en el modesto Brighton, de la Liga Premier. Se desempeña como extremo o volante externo izquierdo.



Mendoza, en cambio, es más conocido para la afición colombiana: le dicen Makelele, empezó en Envigado, estuvo en el América que jugó la B, el Cúcuta y el Cali.



Luego se convirtió en un trotamundos: fue al Chennaiyin (India), de manera increíble fue fichado por ¡Corinthians (Brasil, en el 2015)!, pero lo devolvieron al Chennaiyin, de donde salió para el New York City (MLS) y Bahía (Brasil).



Hoy juega en el Amiens, de la Liga francesa. También su posición es por la banda izquierda, pero a diferencia de su tocayo, es de mayor corte ofensivo.

Steven Mendoza y Steven Alzate (derecha). Foto: Archivo EL TIEMPO

6. Con la ausencia por lesiones de Radamel Falcao García y Duván Zapata, los dos centrodelanteros, los dos arietes, los dos ‘9’, Queiroz vuelve a poner sus ojos en Rafael Santos Borré.



El delantero del River Plate argentino tuvo minutos de acción en los duelos amistosos contra Brasil (2-2, entró por Zapata) y Venezuela (0-0, fue titular).



Sin embargo, no fue convocado para los partidos contra Chile y Argelia.

Rafael Santos Borré, delantero de River Plate. Foto: AFP

7. Otro extremo que Queiroz vuelve a nombrar es Sebastián Villa, que no ha estado en las últimas convocatorias definitivas.



Las últimas apariciones del jugador de Boca Juniors, que habitualmente ocupa la derecha en la Selección, fueron en el comienzo de la nueva era del DT portugués.



Estuvo en los juegos de marzo contra Corea de Sur (derrota 2-1) y Japón (victoria 0-1).

Sebastián Villa, en el partido de marzo de este año contra Japón. Foto: Tomado del Instagram de Sebastián Villa

8. Insiste el DT en sus cuatro porteros, manteniendo de nuevo en esta preconvocatoria a Camilo Vargas, el primer suplente de David Ospina. Siguen señalados en su mapa Aldair Quintana (Nacional) y Éder Chaux (Patriotas).

Carlos Queiroz observa uno de los entrenamientos de arqueros de la Selección Colombia. Foto: Mauricio León. EL TIEMPO

9. Otro de los que se mantienen bajo seguimiento del entrenador es el volante de marca Gustavo Cuéllar.



Por su transferencia del Flamengo brasilero al Al Hilal saudí no fue llamado para los juegos del mes pasado contra Chile y Argelia.



Cuéllar tuvo su última participación con el equipo en la pasada Copa América de Chile, cuando hizo el gol del triunfo del último partido de la fase de grupos (contra Paraguay, 1-0), día en que Queiroz utilizó el equipo suplente.

Gustavo Cuéllar, volante, celebra su gol contra Paraguay en la pasada Copa América. Foto: Reuters

10. La base de la Selección de Queiroz se mantiene en esta prelista de convocados con David Ospina, Stefan Medina, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo, Wílmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, Yairo Moreno, James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Roger Martínez.



También está claro el ‘primer anillo de suplentes' con jugadores como Camilo Vargas, Aldair Quintana y Eder Chaux (uno de ellos no estará en competencia oficial, por ahora estarán muy seguramente 24 convocados), Óscar Murillo, John Lucumí, Cristian Borja, Jéferson Lerma, Luis Díaz y Alfredo Morelos.



Hay unos famosos que aparentemente son opciones para pelear su inclusión en la convocatoria: Santiago Arias, Johan Mojica y Frank Fabra. Rafael Santos Borré tiene quizá más posibilidades, por las ausencias de Falcao y Zapata.

GABRIEL MELUK

Editor de Deportes