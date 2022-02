Son tiempos de tempestad en la Selección Colombia. La casi eliminación en la eliminatoria para el Mundial de Catar, tras perder con Perú y Argentina, acumulando 7 partidos sin victoria, destapa una crisis dirigencial que trasciende la cancha, que va más allá de los goles no hechos e involucra a la cabeza de la Federación Colombiana de Fútbol; a su presidente, Ramón Jesurún, porque es su gestión la que queda desnuda frente a la realidad actual.





Como en todo periodo presidencial, son los resultados, los hechos y los procederes los que miden una gestión. Y en Colombia esa asignatura se está perdiendo por goleada. No ir al Mundial es un FRACASO, así, en mayúsculas. Es la peor derrota entre las derrotas. Ir al Mundial es la razón de ser de la Selección, es el objetivo mayor de la dirigencia. La obsesión de los patrocinadores. Quedarse afuera es un retroceso, es caminar hacia atrás, es patear lo ganado, es volver a empezar y sin saber por dónde.

La era Jesurún

Ramón Jesurún asumió el mando de la Federación en noviembre de 2015, luego de la renuncia de Luis Bedoya, quien se fue para colaborar con la justicia de Estados Unidos por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el ‘Fifagate’.



Jesurún asumió el poder del poder, y hoy, más de seis años después, su gestión se traduce en pocos logros: afronta la virtual eliminación de Catar que es lo peor, pero además, en las tres Copas América jugadas bajo su mando no se llegó a la añorada final (2016, 2019, 2021); nombró a dos técnicos fallidos (Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda); hay un debilitamiento de las categorías juveniles, con resultados pobres como el último lugar, y sin ganar puntos en el Suramericano Sub-17 de Perú 2019, o ese último lugar en el hexagonal final en el Suramericano Sub-20 de 2017. Y Jesurún, cuyo mejor logro es la clasificación a Rusia 2018 y la llegada a octavos, acabó con ese proceso, al terminar el ciclo de José Pékerman, que llevó a la Selección a sus dos últimos mundiales.



Cuando asumió Jesurún, avanzaba el segundo ciclo de Pékerman, el que eligió Bedoya. Entonces vino la primera gran decisión del comité ejecutivo liderado por Jesurún: no seguir con Pékerman. Decisión que empezó a gestarse desde antes de que se acabara el Mundial de Rusia, en una conocida reunión de presidentes de equipos profesionales, que consideraron cumplido el ciclo del DT argentino.



Colombia terminó su participación el 3 de julio de 2018, y Pékerman se fue el 4 de septiembre, dos meses después, dos meses perdidos. Pékerman se fue y no había un plan B. Colombia tuvo que afrontar una serie de partidos amistosos bajo el mando técnico interino de Arturo Reyes, quien era el técnico de la sub-20.

Jesurún y su comité vinieron a escoger al portugués Carlos Queiroz en febrero del 2019. La decisión con Queiroz parecía acertada, al tratarse de un entrenador de cartel, con experiencia mundialista y un discurso que, decían, fascinaba. Se mantenía la idea del DT extranjero. Y así arrancó el proyecto hacia Catar.

Las sombras

Carlos Queiroz.

La era Queiroz en la eliminatoria para el Mundial duró cuatro partidos. Al técnico se le salió el equipo de las manos. Una bomba de tiempo que le explotó en la cara, cuando perdió contra Uruguay 0-3 en Barranquilla, y luego se incineró contra Ecuador, con derrota 6-1. Lo que pasó en esos partidos, lo que pasó en ese camerino, pasó a ser asusto privado. La Federación nunca aclaró qué ocurrió allí, y como algo tenían que hacer, hicieron lo más sencillo, que era encontrar un culpable certificado: Queiroz se fue, dejando al equipo en el séptimo lugar, y con una clasificación a cuartos en la Copa América de Brasil 2019.



Jesurún y su comité tomaron una nueva y trascendental decisión: elegir a Reinaldo Rueda, el DT colombiano más capacitado y que generaba unanimidad. Dos técnicos en una misma eliminatoria no son pecado. La misma Colombia así lo hizo cuando llegó Pékerman, en reemplazo de Leonel Álvarez, en 2012. Pero Rueda recibió un equipo que aún no había detonando del todo. Un tercer lugar en la Copa América de Brasil alcanzó a ilusionar. Pero el equipo, que parecía resurgir, se vino a pique: 7 partidos sin ganar ni hacer un gol y hoy prácticamente eliminado...

Los jugadores no pudieron, a ellos los elige Rueda. El técnico no pudo, a él lo elige la Federación. Las responsabilidades son compartidas en esta crisis.





