Néstor Lorenzo sigue renovando a cuentagotas la base de la Selección Colombia, que aún mantiene buena parte del plantel que hace cinco años estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y que no pudo revalidar la clasificación a Qatar 2022.

Aún con fecha incierta para el arranque de las nuevas clasificatorias, las del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, Lorenzo se aferra a lo que conoció en su época de asistente de José Pékerman e intenta agregar algunas piezas, que probará en los amistosos contra Corea del Sur, el 24 de marzo, y Japón, el 28 del mismo mes.



De ese equipo que viajó a Rusia, aún siguen en la lista Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Johan Mojica, James Rodríguez, Mateus Uribe, Jéfferson Lerma, Juan Fernando Quintero y Radamel Falcao García.

Algunos, incluso, llegan sin minutos recientemente: James lleva un mes por fuera de las canchas, aunque fue al banco el domingo en la victoria del Olympiacos contra el AEK (0-3), y Falcao solo ha estado en la cancha 85 minutos desde enero, no ha anotado goles este año y hay que ir hasta octubre del año pasado para encontrar un partido completo con el Rayo Vallecano.



Los casos de James y Falcao parecen apuntar, como lo ha indicado Lorenzo en otras ocasiones, a un tema de experiencia y ejemplo para los que llegan. Curiosamente, otro de los históricos, Juan Guillermo Cuadrado, fue borrado por Lorenzo: no aparece desde la primera convocatoria del argentino.



“Creo en eso, en que se debe aprovechar la experiencia de los que estén físicamente para competir y ellos saben que tienen una responsabilidad mayor por lo que hicieron, por la fama, por lo que ganaron. Tienen una responsabilidad mayor al resto, ellos lo asumen y eso parte del compromiso que adquirimos mutuamente”, dijo Lorenzo en una autoentrevista en diciembre del año pasado.

Los tres nuevos de la Selección Colombia

En este listado para jugar contra Corea del Sur y Japón solamente hay tres nombres nuevos. Uno venía haciendo fila: Devis Vásquez, que iba a ser llamado para el amistoso por fuera de fecha Fifa contra Estados Unidos en enero, pero que finalmente quedó afuera por su sorpresivo paso de Guaraní de Paraguay al Milan. Aún no debuta en Italia.

Devis Vásquez, portero colombiano. Foto: Conmebol

Por su parte, Johan Carbonero, extremo de Racing de Argentina, ha venido subiendo su rendimiento y por eso Lorenzo le da la oportunidad. Viene de proceso de selecciones menores: estuvo en la Sub-20 en 2019 y en el Preolímpico de 2020.



El otro es el mediocampista Nelson Palacio, de Atlético Nacional, cuya presencia sorprende porque Lorenzo no lo había llamado ni siquiera a los microciclos con jugadores de la Liga local. Nacido en Apartadó, Palacio ha sido titular en todos los juegos de su equipo en el campeonato.



Déiver Machado, lateral del Lens francés, también es cara nueva en la era Lorenzo, pero no en la Selección: Arturo Reyes lo llamó en su interinato en 2018 y Carlos Queiroz también lo tuvo en cuenta en su primer listado en 2019, curiosamente, para jugar contra los mismos rivales que enfrentará ahora Colombia, Corea del Sur y Japón.

La herencia de los últimos amistosos

El partido que jugó Colombia en enero contra Estados Unidos dejó tres nombres nuevos para la base de Lorenzo. Dylan Borrero, mediocampista del New England Revolution, fue titular en ese encuentro, con un buen balance. Eso le abrió las puertas. También repite convocatoria el zaguero central Alexis Pérez, del Giresunspor, de Turquía, que jugó el partido completo en Carson hace mes y medio.



El otro es una sorpresa absoluta: Kevin Castaño, mediocampista de Águilas Doradas. Había estado en uno de los microciclos locales y llegó a esa convocatoria contra Estados Unidos de carambola, por la lesión de Juan Camilo Portilla, del América. Ese día jugó apenas ocho minutos. Mantuvo la regularidad en su club y por eso fue llamado otra vez.



Además, Lorenzo da a entender que Jhon Durán, delantero del Aston Villa, va a tener mucho juego en esta etapa con la Selección mayor. No fue llamado al equipo Sub-20 que se prepara para el Mundial. Ya había estado en el equipo grande contra Paraguay.



Lorenzo le apunta a una renovación paso a paso. Pero está claro que aún le quiere dar mucha cuerda a la base de los mundiales de 2014 y 2018, así a algunos, en teoría, la edad no les dé para una nueva Copa del Mundo en 2026.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

