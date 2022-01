Reinaldo Rueda dio a conocer sus convocados para enfrentar a Perú y Argentina en la eliminatoria al Mundial de Catar. En su lista hay varios puntos claves de análisis, como el tema de las lesiones no superadas, las que sí se superaron, el llamado de varios jugadores del medio local y la presencia una vez más de James Rodríguez.



1. Convocatoria explosiva

Alfredo Morelos Foto: Paul Ellis. AFP

Consciente de la necesidad del triunfo contra Perú y de un buen resultado contra Argentina, Rueda apostó por una nómina explosiva para buscar la manera de solucionar el problema de la falta de gol y ganar. Es por eso que apela a un equipo numeroso, con 28 jugadores, para poder maniobrar en los dos juegos.



Cita a los volantes Jéfferson Lerma y Gustavo Cuéllar, pese a que están suspendidos para el primer partido. Recupera a Yerry Mina, defensa que volvió a jugar en Everton tras una larga ausencia. También cuenta con Daniel Muñoz, que estuvo lesionado y se recuperó en su club, el Genk de Bélgica. Y logra contar con el portero David Ospina, que también se recupera de una lesión muscular reciente.



Es una convocatoria con hombres de ataque, para solucionar el problema del gol. Están Falcao, Morelos, Muriel, Borja y Borré como los referentes. Y acompañados de los dos jugadores más destacados en la era Rueda, Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado. Y todos liderados por James. Hay poderío ofensivo para buscar los resultados.



2. Las bajas y ausencias

Duván Zapata Foto: Paolo Magni. Efe

Finalmente son bajas sensibles para esta convocatoria los jugadores Duván Zapata y Juan Fernando Quintero. Ambos por lesiones. Zapata viene mal desde diciembre y se esperaba que alcanzara a recuperarse de un problema muscular. Pero no le alcanzó y tal como se especulaba desde Italia, no fue convocado. Quintero se lesionó en el amistoso contra Honduras. Era carta de Rueda para estos partidos, de hecho tuvo gran nivel en ese partido hasta que se marchó con una contusión en la pierna izquierda. No parecía de gravedad, pero finalmente fue descartado.



Además, esta vez tampoco estuvo Teo Gutiérrez, jugador que desde el 2021 hace méritos para volver, pero no parece tener espacio en el equipo de Rueda. De hecho no estuvo en el amistoso contra Honduras. Se especulaba con su posible llamado ante la situación de Quintero.

3. Los del amistoso que repiten

Yaser Asprilla espera seguir siendo llamado al combinado nacional. Foto: Prensa FCF

Esta vez la convocatoria pasada en su mayoría del medio local sí le dio frutos a Rueda, tanto así que de ese trabajo que culminó con el amistoso contra Honduras, se quedan en la lista los jugadores Yimmi Chará, Harold Preciado, Yaser Asprilla (jugador sensación y que acaba de ser vendido al fútbol inglés), Freddy Hinestroza, Miguel Borja y el portero Andrés Mosquera Marmolejo.



4. Las otras novedades

Steven Alzate, jugador colombiano. Foto: Miguel Bautista

Reinaldo vuelve a apostar por jugadores que en el pasado ha llamado y que no han sido fijos en el equipo. Tal es el caso de Alfredo Morelos, el goleador del Rangers que llega como opción ante la ausencia de Zapata. Insiste también en Diego Valoyes, jugador de Talleres de Córdoba y que ya estuvo en la eliminatoria, en noviembre.



Además, vuelve a citar al volante Steven Alzate, del Brighton de Inglaterra y quien estuvo en dos partidos en el 2020, con el técnico Carlos Queiroz. De hecho tuvo la camiseta número 10, ante la ausencia de James en ese momento. Es la alternativa ante la ausencia de Quintero.

5. Con James a la cabeza

Colombia Paraguay. Segundo tiempo. Cero a cero en estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Había gran incertidumbre por la situación de James, luego de que no estuviera convocado para el partido del miércoles del Al Rayyan, sin embargo, James encabeza este listado de Colombia, y lo hace porque en enero ha tenido un importante alza en su rendimiento. James viene siendo protagonista en Catar, recientemente hizo dos goles.



Regresó a la Selección el pasado noviembre tras una ausencia de casi un año. Luego de diferencias con el DT, que no lo llevó a la Copa América 20221, el tema parece zanjado, y James será vital para estos compromisos.







