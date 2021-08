Análisis: Rueda reafirma su base y agrega 'unidad local' para ir a la Paz

Vuelve Falcao! ¡Vuelve Juan Fernando Quintero! ¡No vuelve aún James! ¡Afuera Duván Zapata por lesión! ¡Se ganaron el puesto seis del ‘morfociclo’! Muchas conclusiones quedaron de la convocatoria que hizo Reinaldo Rueda de la Selección Colombia para los próximos tres partidos de la eliminatoria, que serán contra Bolivia, en La paz; Paraguay, en Asunción, y Chile, en Barranquilla.



Rueda hizo una convocatoria amplia, como se esperaba, con 28 jugadores, un número que le permite tener un espectro holgado para decidir y maniobrar en estos tres juegos, que corresponden a las jornadas 9.ª, 10.ª, y la 6.ª, que no se pudo disputar en marzo por la pandemia del covid-19.



El equipo citado es la base de la Copa América de Brasil, con Ospina, Mina, Sánchez, Cuadrado, Barrios, Mateus, Muriel, Díaz, Cuéllar, Borré y Borja, reforzados con dos hombres claves: Falcao, que no estuvo en la pasada convocatoria y ahora, pese a no tener mucha continuidad en Galatasaray ni definido su futuro, está de vuelta, con sus goles, que siempre son garantía y un sello en la Selección, además de su liderazgo; así como Quintero, el ‘10’ en quien se depositan las esperanzas de generación de juego. También se incorpora como gran novedad Luis Sinisterra, delantero del Feyenoord.



Nómina de altura

Reinaldo Rueda y el balance de la Copa América 2021. Foto: AFP

Pero si se mira en términos globales, esta es una convocatoria con énfasis en los jugadores adaptados a la altura, y esto con miras al primer juego, que será contra Bolivia, en los 3.640 metros sobre el nivel del mar. Por eso se quedaron del ‘morfociclo’ (el trabajo que hizo Rueda con jugadores del medio local) hombres como Álex Mejía, de Santa Fe, y Andrés Román, de Millonarios, que juegan en los 2.600 metros de Bogotá.



O los de Nacional, Perlaza, Andrade y Candelo, que entrenan a diario en los 2.400 metros de Guarne, en Antioquia. Pero además están los de México, jugadores como Yairo Moreno y Óscar Murillo, que juegan en Pachuca, a 2.400 metros; o Roger Martínez, que juega en el América, de la Ciudad de México, a 2.250 metros.



Así que Rueda puede estar planificando un equipo mezclado para ese primer duelo, y apostar por todas las baterías cargadas para los siguientes dos compromisos.

Hablando del ‘morfociclo’, Rueda confirma que le sacó provecho a ese corto trabajo que hizo en Bogotá, con seis jugadores locales.

Llama la atención la convocatoria de Román, jugador que pasó del drama de su fallido fichaje a Boca Juniors por supuestos problemas cardiacos a ganarse un lugar entre los elegidos. Román es un lateral derecho muy eficiente, lo ha demostrado en la liga local en Millonarios y puede ser gran alternativa, sobre todo porque en el juego en Bolivia no podrá actuar Stefan Medina por suspensión.

Ausencias y duda

Entre las ausencias está el caso principal de James, que se vuelve a quedar por fuera, y esta vez parece más obvia su exclusión, debido a que aún no juega en esta temporada en el Everton, donde seguramente no se va a quedar; además, lleva días sin entrenarse con sus compañeros por haber tenido contacto con un positivo por covid-19, y todo eso sumado a la discrepancia que tuvo con Rueda antes de la Copa América, cuando no fue citado por su lesión y él respondió que estaba recuperado. Ayer el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, aseguró que no hay “vetos” para nadie en la Selección y que el cuerpo técnico “aprecia” a James.



Tampoco fueron citados Duván Zapata, aunque su caso es por la reciente lesión que sufrió en el Atalanta, y Edwin Cardona, también con lesión y con problemas en Boca Juniors, o Alfredo Morelos. Pero hubo otros ausentes que no recibieron de la mejor manera la noticia, como Jhon Córdoba, que, pese a sus goles en Rusia, no es tenido en cuenta. “Ya uno no sabe ni que pensar”, escribió en sus redes sociales. Así mismo, Johan Mojica expresó: “¿En serio? ¿Qué hay que hacer, pues?”.



Queda una preocupación y es por los jugadores de la Liga inglesa, Mina y Sánchez, que tendrían restricciones por parte de sus clubes para poder unirse a la Selección, aunque la Conmebol, con aval de la Fifa, espera que esta postura no prospere.



PABLO ROMERO

Redactor de ELTIEMPO

@PabloRomeroET

