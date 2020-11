Con la pandemia y lesiones, Queiroz hizo una convocatoria muy lógica

No es un momento fácil para ningún seleccionador en el mundo. La pandemia de covid-19 abre y cierra fronteras y saca jugadores de circulación. Y el tiempo que duró parado el fútbol ha hecho que las lesiones sean más frecuentes que antes.

Con ese panorama, Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, decidió esperar hasta último momento para dar a conocer su lista de convocados para enfrentar a Uruguay, este viernes, y a Ecuador, el próximo 17 de noviembre, en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022. Desde el momento en que la Federación Colombiana de Fútbol dio la fecha del anuncio hasta que salió la lista, a Queiroz se le cayeron varias piezas.



De atrás para adelante: la Selección recuperó a su portero titular, David Ospina, que anda en buen momento con el Nápoles y que en las primeras fechas no pudo viajar porque estaba aislado. Con Camilo Vargas hubo un susto: dio positivo para covid-19 y no jugó el sábado con el Atlas, pero luego le hicieron una nueva prueba, que salió negativa. Ya viene en camino.

Esta vez, Queiroz solo llamó a tres porteros. El tercero es Álvaro Montero. Sus otras dos opciones no andan bien: Aldaír Quintana no está rindiendo en Nacional, y a Éder Chaux lo sentó Joel Graterol en América.



El gran dolor de cabeza de Queiroz era la posición de lateral derecho, donde no cuenta, por lesión, ni con Santiago Arias ni con Stefan Medina. Hay dos caras nuevas: Luis Orejuela, de Gremio, que ya tiene cuatro partidos con la Selección en esta era, y Daniel Muñoz, a quien hace rato vienen mirando, pero no había podido llegar. El resto de la defensa es la misma de las últimas convocatorias, con el regreso de William Tesillo, al parecer, como comodín, para jugar bien sea como central o como lateral izquierdo.



La primera gran sorpresa

Delante de ellos está la gran sorpresa de la convocatoria. Para apoyar Juan Guillermo Cuadrado y Wílmar Barrios, hombres fijos, Queiroz volvió a echar mano de Edwin Cardona, quien regresó a Boca Juniors tras no tener mucha continuidad en México. El sacrificado esta vez fue Steven Alzate. Otro de Boca que también está en la lista es Jorman Campuzano.

Cabe recordar que Cardona estuvo en la Copa América de Brasil con el portugués e incluso fue titular en aquel partido contra Paraguay en el que el DT decidió poner nómina alternativa. Ese día jugó por la izquierda en la línea de tres mediocampistas que suele armar Queiroz, así que, en el papel, llega a pelear la posición con Mateus Uribe, que también vuelve, tras quedar aislado hace un mes por culpa del coronavirus, y con Jefferson Lerma, quien terminó siendo una de las figuras de las dos primeras fechas de la eliminatoria.



Pero Cardona también le da otra opción: si bien no es muy rápido, también podría actuar como extremo por la izquierda, en la posición en la que es titular Luis Fernando Muriel y en la que también tiene a Luis Díaz. De los tres, el de más sacrificio es Cardona, así que en un eventual planteamiento para jugar como visitante puede dar una gran mano. Ya lo hizo, y mucho, en la eliminatoria pasada, en Bolivia y Paraguay.



Las demás posiciones de ataque parecen cantadas para James Rodríguez, que no llega en tan buena forma como en las dos primeras jornadas de la eliminatoria, pero que en la Selección siempre será importante, y Duván Zapata, quien no tiene discusión, y menos ahora que Falcao García se cayó de la convocatoria por un sobrecarga muscular.

Un nombre que muchos pusieron a sonar en los últimos días fue el de Rafael Santos Borré, el atacante de River Plate, quien ya jugó dos partidos amistosos con Queiroz, justo después de la Copa América, contra Brasil y Venezuela (uno como titular y otro como suplente). Y cuando parecía que estaba listo para llegar, ayer le hicieron una prueba de covid-19 y salió positivo. Eso lo vuelve a poner en la lista de espera, ya para marzo de 2021.



Eso le abrió la puerta a la otra gran sorpresa de la lista: Luis Javier Suárez, nacido en Santa Marta, de 22 años y ya con un gol esta temporada en la Liga Europa con el Granada. En Colombia alcanzó a jugar con Leones en la B en 2015 antes de ser transferido a Europa, donde ha jugado en Granada B, Valladolid B y Gimnastic de Tarragona. Este año por fin pudo llegar a primera división, tras marcar 19 goles con Real Zaragoza en segunda. En el papel, Suárez sería la primera alternativa detrás de Zapata, pues a Alfredo Morelos, también convocado, Queiroz lo puso a jugar como extremo cuando lo hizo entrar en los partidos contra Venezuela y Chile.



Salvo Montero, no hay jugadores de la liga local entre los 24 convocados. Sin mucho tiempo para trabajar, Queiroz se la vuelve a jugar por lo que conoce.



