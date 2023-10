Selección Colombia: Lorenzo citó a su base y a nuevos suplentes, análisis

Néstor Lorenzo sacudió su tablero, llamó a ocho nuevos futbolistas respecto a la anterior convocatoria. Por lesiones renovó la zaga; tuvo sorpresas en el lateral izquierdo, en la zona de volantes y en el ataque. En todo caso es una convocatoria que mantiene la base, y que se renueva con jugadores que en el papel llegan para ser suplentes en los juegos contra Uruguay y Ecuador en la eliminatoria.

El equipo tiene cambios, ocho jugadores nuevos, pero la mayoría de ellos no parten como favoritos para ser titulares. Sí como alternativas. Si Colombia tendrá cambios será por obligación. Empezando por la defensa, pues como no están ni a Yerry Mina ni a Jhon Lucumí, que están lesionados, la pareja de centrales titulares será con Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta. Así que el llamado de Willer Ditta, del Cruz Azul, y de Yerson Mosquera, del Cincinnati, es para tener alternativas en caso de alguna eventualidad.

Convocatoria de Néstor Lorenzo Foto: FCF / EFE

Además, Lorenzo sorprende con el llamado de tres laterales izquierdos, ante la ausencia de otro lesionado, Johan Mojica: se mantiene Deiver Machado, y llegan Frank Fabra y Cristian Borja. En el medio campo, Lorenzo también debe hacer cambios por obligación, pues no puede contar con el lesionado Jefferson Lerma ni con Juan Guillermo Cuadrado, que también estuvo lesionado, pero las variantes las tiene en su propia base.



En el papel, el que parte como reemplazo de Lerma es Wilmar Barrios, mientras que por Cuadrado el DT puede maniobrar mejor con sus interiores, con Jorge Carrascal, por ejemplo, tal como inició en el partido contra Chile. Sin embargo, Lorenzo llamó como alternativas a Kevin Castaño y a Yaser Asprilla.

Castaño es una opción interesante, es un jugador que cuando estuvo ya aportó. En cuanto a Asprilla, su convocatoria es acertada, pues se trata de un jugador desequilibrante, veloz, y que extrañamente no figuró en la pasada convocatoria. Asprilla representa presente y futuro, tenía que estar ahora y es uno de esos ‘nuevos’ que quizá puede poner a pensar a Néstor Lorenzo para estos partidos, sobre todo cuando se necesitan soluciones ofensivas.

A buscar el gol

Partido Colombia-Venezuela el 7 de septiembre de 2023 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia venció 1 a 0 al país vecino con gol de Santos Borré en el comienzo del segundo tiempo. Foto: Vanexa Romero/ETCE

Justamente, en la zona de ataque se mantienen los habituales Rafael Santos Borré, como el ‘9’ de confianza, y Luis Díaz como el extremo sobre el que recae el peso ofensivo de la Selección, de ambos se espera que saquen su mejor rendimiento. Más cuando la falta de gol es el problema a resolver (a Venezuela se le ganó 1- 0 y a Chile se le empató sin goles).



Si Lorenzo quería soluciones arriba, pues en la lista están casi los mismos atacantes de la primera convocatoria: Sinisterra, Casierra y Durán... A ellos se suma Diego Valoyes, el jugador que actúa en el Juárez de México. Sobre su convocatoria llama la atención que Lorenzo deje por fuera opciones con más gol en la temporada, por ejemplo, Jhon Córdoba, que sí estuvo en la pasada citación y esta vez no, pese a que sigue haciendo goles en el Krasnodar de Rusia: 7 entre la Copa y la Liga. Córdoba es una de las notables ausencias, más allá de que en su pasada convocatoria no tuvo minutos.



Pero hay otra novedad que llama la atención y es que no está Juan Fernando Quintero, quien, a menos que presente algún problema físico (publicó una foto entrenando), es gran baja del equipo de Lorenzo, quien deposita su confianza en Carrascal y James para la creación del equipo.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

