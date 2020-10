Análisis: cinco claves de la convocatoria de Queiroz

Carlos Queiroz escogió a su base, a los jugadores de mayor trascendencia, a los que tiene la cultura de la Selección, como él mismo dice. Su convocatoria para enfrentar a Venezuela y Chile en el comienzo de la eliminatoria, se soporta en James, Cuadrado, Ospina, Mina, Dávinson, Falcao y todos los de la tropa pesada.



¿Están los que son, faltó alguno, cuáles son las claves de esta convocatoria? Aquí cinco puntos de análisis.

1. La base como soporte. Para jugar la eliminatoria no hay que inventar. Hay que llamar a los que andan bien, pero siempre contar con los referentes, los símbolos del equipo, los que lo empujan, lo agrupan y lo llevan de la mano. Y en esta convocatoria de Queiroz ellos están, con James y Falcao, y con los otros símbolos como Mina y Dávinson, como el portero Ospina, como Cuadrado,Barrios, Muriel y Zapata. Una estructura base que es el punto de partida desde el cual el DT planifica la competición, sobre todo cuando tendrá muy poco tiempo para preparar los partidos, que son el 9 y el 13 de octubre. Por eso tiene que apelar a la memoria táctica, y la memoria la tienen los curtidos, los que ya saben cómo y a qué se juega y cómo es la eliminatoria. Lo demás serán los retoques para potenciar ideas.

James Rodríguez junto a Carlos Queiroz. Foto: AFP

2. Alrededor de James. La mejor noticia para Queiroz, la que lo debe hacer respirar más tranquilo para este arranque es que cuenta con James, con un James en potencia, con un James renacido, con un James en óptimo estafo físico, futbolístico y mental, con un James que recupera su forma en el Everton. Siempre que James fue a la Selección, no importaba su nivel en Real Madrid, en la Selección se crecía, desde que no tuviera lesiones. Pero si llega con ese nivel que está mostrando en Everton, el equipo le puede sacar todo el provecho. Puede que Queiroz mantenga la idea de juego que ya había mostrado, o que cambie algo, pero todo debe girar en torno a James.



3. ¿Cuadrado de lateral o de volante? Quizá el aspecto que más llamó la atención de la convocatoria fue la presencia de Juan Guillermo Cuadrado como defensor, es decir, como lateral derecho. Queiroz dejó por fuera a Santiago Arias, porque recién cambió de equipo y aún no está en forma para afrontar este comienzo de la eliminatoria. Así que los laterales derechos son Stefan Medina y Cuadrado. Esto plantea un dilema, o Cuadrado viene a jugar de lateral como lo hizo de extraordinaria manera en la temporada anterior en Juventus, o se mantendrá de volante interior como lo ha hecho hasta ahora con Queiroz... En todo caso, Cuadrado genera una doble opción de acuerdo a las circunstancias de cada partido. Lo que no hay duda es que pasa por un gran momento y eso hay que aprovecharlo.

Juan Guillermo Cuadrado, volante colombiano. Foto: Carlos Ortega /CEET

4. Las novedades y la lateral izquierda. Queiroz cuenta de nuevo con Frank Fabra, el jugador de Boca, y eso es importante en la lateral izquierda, una zona que no ha tenido dueño y donde el equipo ha sufrido. Fabra peleará el puesto con Johan Mojica, nuevo hombre del Atalanta y quien pasó problemas en el recordado amistoso contra Argelia (derrota 3-0), en los amistosos del 2019. El ausente en esa posición es William Tesillo, que venía haciendo parte de las convocatorias. Otro que no está esta vez es Cristian Borja.



Si de novedades se trata, pues no son muchas. Queiroz llama cuatro arqueros, pero mantiene a los tres más recurrentes en la Selección: Ospina, Vargas y Montero. No lleva a Arias, entendible por su momento.



En la zaga, el DT insiste con Lucumí y Jeison Murillo, como los reemplazos de Mina y Sánchez. Se queda afuera Tesillo, que puede ser lateral o central. En el medio le da confianza a Steven Alzate, Jorman Campuzano y Yairo Moreno, sangre nueva. No está Quintero, como se esperaba, pues anda sin ritmo y sin concretar su futuro. En ataque la ausencia es la de Rafael Santos Borré, jugador clave y fundamental de River Plate, pero que poco acercamiento ha tenido al equipo de Queiroz. Además, el ataque está nutrido. Para que Borré llegue tendría que quitarle el puesto a alguno de los que juegan en Europa.

5. Ataque para escoger. Queiroz tiene en el frente de ataque varias alternativas para darse gusto. Tiene a los de área, a Falcao y Zapata, en esa eterna discusión de si pueden o deben jugar juntos, o uno solo. Lindo dilema. Se trata de un goleador voraz en el Atalanta y del Tigre, que es el símbolo, el líder. Pero ahí también llega a hacer competencia Morelos, el que jugó los últimos amistosos. Tiene por fuera atacantes explosivos y desequilibrantes como Luis Díaz, campeón en Portugal, y Muriel, hombre gol en Atalanta. Y todos ellos esperando por los pases y las sociedades de James.





