Análisis: Selección con continuidad, un par de caras nuevas y aún sin James

Por fin terminó la espera: el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, aguantó a que terminara la jornada de esta semana en la Liga de Campeones para dar a conocer su lista de 26 jugadores para los partidos contra Uruguay, Brasil y Ecuador, en la fecha triple de octubre en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022.

Como era previsible, el nombre de James Rodríguez no está en el plantel que Rueda tendrá disponible en un momento crucial de las clasificatorias, en el que enfrentará a dos rivales directos y en el que se jugará buena parte de la casilla a la Copa del Mundo. James, recién llegado al Al Rayyan de Catar, no ha jugado con su nuevo club y apenas el sábado podría ver acción, después de más de cuatro meses de no jugar un partido oficial.

La lista, sin embargo, tiene algunas sorpresas. La lesión de Yairo Moreno con el Pachuca de México puso a Rueda a buscar lateral izquierdo y así, Johan Mojica vuelve a la Selección después de casi un año de ausencia. No estaba desde el doloroso 6-1 contra Ecuador que le costó el puesto al portugués Carlos Queiroz. Rueda nunca lo había convocado y Mojica se quejó, en el llamado de septiembre, por no haber sido incluído. Finalmente, se limaron asperezas y está de regreso.



También regresa a la Selección Jéfferson Lerma, mediocampista del Bournemouth de Inglaterra, que estuvo en la lista de Rueda para los partidos contra Perú y Argentina, pero que luego se ausentó de la Copa América de Brasil 2021 por motivos personales.



Otro que hace mucho rato no aparecía en la Selección es Éder Álvarez Balanta, hoy en el Brujas, de Bélgica. Sus buenas actuaciones en la Liga de Campeones le abrieron de nuevo las puertas del equipo. Hay que ir hasta el 23 de marzo de 2018 para encontrar su más reciente juego: entró en el segundo tiempo en la victoria 2-3 contra Francia.



Rueda recuperó para esta fecha triple a varias piezas de confianza que no pudieron estar en septiembre por problemas físicos. Uno de ellos es Duván Zapata, que ya volvió a tener continuidad con el Atalanta y que le amplía el ramillete del ataque, que ya cuenta con varios jugadores en muy buen momento, como Miguel Borja, en Gremio; Rafael Santos Borré, en Eintracht Francfort, y, sobre todo, Radamel Falcao García, que anda en un altísimo nivel en el Rayo Vallecano, con tres goles en igual número de partidos tras su llegada desde el Galatasaray.



También regresa Yerry Mina, que ha tenido continuidad con el Everton y en el que Rueda confía plenamente. Su regreso, además, cubre una baja importante, la de Óscar Fabián Murillo, que no podrá estar por lesión.



En esta convocatoria, los grandes sacrificados fueron los futbolistas que actúan en la Liga local. Esta vez, Rueda solamente convocó a dos, ambos del líder Atlético Nacional: el portero Aldaír Quintana (que, curiosamente, no había estado en el llamado de septiembre, un lugar que ocupó entonces Álvaro Montero, del Tolima) y Yerson Candelo, quien puede jugar como lateral derecho o como extremo por la misma banda y que no ha tenido aún minutos en esta etapa con la Selección.



​

“Estoy con mucha ilusión, con muchas ganas de estar en la Selección Colombia. Como jugador, uno siempre sueña con estar en la Selección Colombia, espero dar lo mejor, es un motivo de orgullo de estar en la lista. Hay muchos objetivos, no solo en el club, sino en la Selección”, indicó Quintana.



