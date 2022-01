Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, dio a conocer ayer la lista de 20 jugadores de un equipo más experimental que otra cosa, con 16 futbolistas de la Liga local, más dos de la MLS y Juan Fernando Quintero, para enfrentar el próximo 16 de enero a Honduras en Fort Lauderdale, en el único ensayo antes de la reanudación de la eliminatoria, 12 días después, contra Perú en Barranquilla.

Inicialmente eran 17 locales, pero Sebastián Gómez, de Nacional, quedó afuera tras dar positivo para covid-19. En su reemplazo fue llamado Yeimar Gómez, zaguero del Seattle Sounders.



Solo dos jugadores de la base habitual de la Selección

Ya se sabía que Rueda no podía contar con su base europea: no es fecha Fifa y eso hace que no sea obligatoria la cesión de los futbolistas.



El seleccionador, entonces, echó mano de solo dos jugadores del equipo base de la eliminatoria: Quintero, quien espera concretar su paso del Shenzhen de China a River Plate de Argentina, y Miguel Borja, la contratación más rutilante del fútbol colombiano en este semestre, luego de que Junior comprara sus derechos deportivos a Palmeiras.

Ni Teófilo, ni Mackalister en la lista de Reinaldo Rueda

Una de las decisiones más llamativas de la convocatoria de Reinaldo Rueda fue que, otra vez, dejó por fuera del listado a Teófilo Gutiérrez, el jugador de la Liga local con más goles anotados en la Selección Colombia: 15 en 51 partidos. Teo, de 36 años, fue uno de los jugadores fundamentales en la campaña que llevó al Cali a la décima estrella.



Sin embargo, eso no fue suficiente para Rueda, al que ya le habían preguntado, en la fecha doble de noviembre, por la situación de Gutiérrez: “Respecto a Teófilo, todos los jugadores que estén en determinado nivel son elegibles. Todo va a pasar por algunas situaciones de prioridades y de prever o anticiparse a lo que es el futuro de la Selección. Con todo el respeto y la admiración por lo que viene haciendo Teófilo en el Cali, creo que cada cual en su momento tuvo su paso por la Selección”, dijo entonces.



“Son gustos, son momentos diferentes, interpretaciones diferentes. Esperar que las decisiones que se ejecuten, en el caso mío como orientador de este grupo, sean las mejores para lograr los resultados”, agregó.



Tampoco fue incluido en la nómina David Mackalister Silva, el capitán de Millonarios, elegido en la encuesta de El País de Uruguay como el mejor jugador de la liga colombiana. Aunque Rueda no ha dado explicaciones sobre su convocatoria, en el caso de Silva pesarían las mismas razones de Teo: tiene 35 años.

Las opciones de volante creativo que se ensayarán

Rueda le apuesta a Quintero como la opción de jugar con un volante creativo, aunque también está Cristian Arango, de Los Ángeles FC, que en los últimos meses ha jugado más como delantero en punta que como hombre retrasado. Los dos podrían ser alternativas para el equipo principal si James Rodríguez sigue sin recuperar su nivel en Catar.



De los tres finalistas del año pasado, Millonarios aportó tres jugadores (Andrés Felipe Román, Andrés Llinás y Stiven Vega), y Cali, otros dos (Andrés Colorado y Harold Preciado).



Llama la atención que no convocó a ningún integrante del Deportes Tolima, campeón en el primer semestre y subcampeón en el segundo. Versiones extraoficiales hablan de que no se llamó a nadie de ese club por un brote de covid-19 en ese plantel.



Rueda tiene seis debutantes en sus listados: Colorado, Diego Novoa, Homer Martínez, Daniel Giraldo, Yaser Asprilla y Fredy Hinestroza. Así comienza el primer experimento de 2022.



