Selección Colombia: la insólita razón que sacó a varios jugadores de los amistosos

Una Selección Colombia alterna, con muchas caras nuevas, trabaja en Bogotá para preparar los dos partidos amistosos que jugará en los próximos días. El domingo enfrentará a Venezuela en Fort Lauderdale y el 16 de diciembre se medirá a México en Los Ángeles.

Como los encuentros no fueron programados en fecha Fifa, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, no pudo contar con la base principal del equipo, teniendo en cuenta que no es obligatorio que los clubes cedan sus futbolistas.



Por esta razón, el DT tuvo que apelar a jugadores del medio local, entre ellos algunos experimentados como Mackalister Silva y Daniel Cataño, y a algunos de México, Brasil y Argentina.

Sin embargo, como ocurre con cada convocatoria, hubo inconformidad para la ausencia de algunos jugadores, casi todos con una explicación.



El propio Juan Fernando Quintero habló de la razón pro la cual no estuvo disponible: "Lamentablemente no pude compartir con él (David Silva) ahora por un problema en el aductor, pero la verdad es que se lo merece", dijo, sobre una pregunta relacionada con el jugador de Millonarios.



¿Y Harold Preciado? Lo que se asegura desde el entorno de la Selección es que no fue cedido por su club, Santos Laguna, que estaría intentando una transferencia a la MLS y no estaría dispuesto a arriesgarlo.

La circunstancia que impidió convocar a varios jugadores a la Selección

¿Y los demás del medio local que podían estar en el radar? Salvando la lesión del fin de semana de Juan Camilo Portilla, una razón inesperada fue revelada por Amaranto Perea, asistente de Lorenzo: hubo un problema logístico que no se pudo resolver.



Según explicó Amaranto Perea a la periodista Johana Moreno en DSports, la visa americana privó a algunos de estar en la convocatoria.



"El 2024 va a ser muy cargado, hay dos partidos ahora con posibilidad para muchos, después, si sirve para los clubes hagan visas para los jugadores que consideran que pueden ser de la Selección, hay muchos futbolistas que no entran a la convocatoria porque no tienen visas, casi estamos haciendo maravillas para completar el grupo. Muchos que tienen posibilidad pero no tienen visa, así que es bueno que los clubes vean la posibilidad de adelantar ese trabajo y así todos nos ayudamos", afirmó Perea.



El asistente de Lorenzo reveló la manera como se trabajan estas ventanas de partidos amistosos y cómo los jugadores, sean del medio local o del exterior, tienen oportunidades de ser convocados a la hora de las competencias oficiales.



"El torneo nuestro no abre espacios para convocar a algunos muchachos, no es lo mismo ver un futbolista que tener un futbolista, estos microciclos que a veces no se entienden es buscando eso, en uno de ellos estuvo Kevin Castaño, le pasaron una cantidad de coincidencias, otros estaban por delante de él pero por circunstancias no pudieron llegar”, señaló.



“El entrenamiento nos confirma cosas o nos genera dudas. Hay que ver cada jugador con quién compite, tenemos una lista limitada para traer jugadores, estamos pendientes de jugadores de la Sub 20 o Sub 23, es esperar que se abra el espacio para ser convocados"; concluyó.



