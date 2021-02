Álvaro Angulo: 'Me visualizo jugando eliminatorias, mundiales'

Álvaro Angulo es el primer jugador de Águilas Doradas que aparece en una convocatoria de la Selección Colombia de mayores. El lateral nariñense habló de su primera experiencia vestido de amarillo.

El primer día. "Muy feliz de tener la oportunidad de tener al profe al frente, fue un día de reconocimiento con los otros jugadores y el cuerpo técnico, y ahora, a seguir trabajando".



El aporte a la Selección. "Soy un jugador más comprometido con mi club, con mucha más experiencia, y ahora vengo a aprovechar el llamado del profesor Rueda".



La segunda línea. "Venimos con la ilusión de hacer las cosas bien, todo esto es paso a paso y trabajamos para ello. En cualquier momento se va a dar la oportunidad y trabajamos humildemente para ello".



Lo que les pide Rueda. "Trabajamos en nuestro club para ser llamados, que es lo máximo que nos puede pasar. El profe Rueda nos pide que sigamos esforzándonos y trabajando bien en nuestros clubes".



Su referente. "Muy agradecido con Dios, siempre quise llegar a la Selección. Mi referente fue Pablo Armero, mi paisano. Yo empecé como delantero y carrilero y José Fernando Santa, en Pasto, me vio condiciones para jugar en esa posición de lateral".



La proyección. "Me visualizo jugando eliminatorias, mundiales, y las cosas que he hecho en mi club creo que son buenas para estar en esta convocatoria".



El trabajo en la Selección y en su club. "Tenemos que ir agarrados de la mano. Ahora estoy a disposición del profe Rueda y el trabajo ha sido magnífico, aprovechando esta gran oportunidad".



El aporte para su vida. "Va a aportar mucho para mí, para mis compañeros y para el club. Es un club grande y quiero poner a disposición del equipo lo que aprenda aquí".



La consolidación del lateral izquierdo. "Pablo dejó un listón muy alto y los que estamos acá debemos esforzarnos para superar este nivel. En cualquier momento va a haber otro igual o mejor que él".



