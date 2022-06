La Selección Colombia se alista para enfrentar este domingo a Arabia en partido amistoso, con la novedad del anuncio del nuevo DT, Néstor Lorenzo.

Este vieres, Éder Álvarez Balanta, uno de los convocados, habló sobre el nuevo entrenador, lo que se espera con su designación y sus expectativas.

Palabras de Balanta

Nëstor Lorenzo: "Estuvo en los procesos anteriores, conoce el fútbol colombiano y a la Selección desde adentro, y las eliminatorias, tiene conocimiento de poder trabajar con la Selección Colombia".



Amaranto Perea: "Representa mucho para la Selección por lo que fue como jugador, y con su proceso como entrenador va a tener posibilidad de entender las cosas del camerino, de los jugadores para empezar a hacer las cosas de manera positiva encajando".



Expectativas: "Podemos mejorar, es un proceso nuevo en donde obviamente si las cosas no salieron los cambios traen cosas positivas, esperemos que ellos con su motivación puedan encajar y darnos ese cambio de chip para estar de nuevo en el mundial...".



Poca experiencia: "Desde que trabajaba con el profe Pékerman ya tenia información y hacia parte del lo que significaba armar el equipo, la táctica, planteamientos, estudiar los rivales, tiene información suficiente para hacerse cargo, va a ser su primera experiencia como seleccionador, esperemos sea positivo y lo mejor para él y la selección".



"Su falta de continuidad e la Selección: "En algún momento no he estado o no he tenido continuidad, me hago responsable, ha sido por mis responsabilidad, en muchos casos tuvo lesiones que me alejar. El hecho de estar en ligas o tan competitivas no me permitieron regresar".



"Puedo aportar lo mismo que en mi equipo, vengo gracias a lo que he hecho, me desempeño como volante central desde hace algún tiempo y puedo aportar agresividad equilibrio... son mis fuertes".

Futuro: "Tenemos que esperar que empiece el proceso, que los resultados nos acompañen para arraigar su idea"



Sin Mundial: "No ir al Mundial es un fracaso porque hubo cosas que no se manejaron de la mejor manera, adentro todos tomamos responsabilidad de este fracaso e intentaremos hacer las cosas lo mejor posible para tener eliminatorias exitosas y una gran Copa América".



Críticas a Lorenzo: "Que le den tiempo, hay que esperar y ver cómo se acopla, tenemos expectativa, ilusión, hay recelo por lo que pasó, pero tenemos expectativa de que las decisiones son para bien de la Selección, esperamos un proceso positivo".





