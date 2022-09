Néstor Lorenzo tendrá este martes (9 p.m.) su segundo examen al frente de la Selección Colombia, en el amistoso contra México en Santa Clara, California (Estados Unidos).

La primera prueba salió bien, no solo por el 4-1 a Guatemala, en todo caso un rival de poca exigencia, sino especialmente por la reivindicación de algunos veteranos por los que él apostó como una primera declaración de intenciones y por la irrupción de nuevos talentos que hacen soñar con una renovación necesaria y posible.



Pero México, clasificado al Mundial y con un historial favorable en duelos contra Colombia (en 27 duelos ganaron en 10 ocasiones), será una realidad distinta, sin duda mucho más exigente y con escenarios que vale la pena explorar en estos pocos días de trabajo disponibles gracias a la fecha Fifa.



"Hay que priorizar la idea. Vamos a tratar de dar minutos y no descuidar ninguna función que creemos que tenemos que hacer para ganar el partido. Hay sociedades que se tienen que armar. Usaremos este tiempo para ello. Va a haber unos cuantos cambios", anticipó Lorenzo en rueda de prensa.



¿Qué cambios podrían darse?



Los posibles cambios de Lorenzo

Néstor Lorenzo Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Llinás y Lucumí como compañeros de fórmula no desentonaron, pero, en esta especie de casting que es el corto trabajo en Selección, ya tuvieron su oportunidad de mostrarse ante el jurado.



Además, el hombre de Millonarios debería descansar para que el vuelo a Barranquilla le permita llegar y ponerse de una vez los guayos para la Copa. Por tanto, lo más seguro es que haya un revolcón en los defensores centrales del equipo.



Todo indica que Davinson Sánchez y Carlos Cuesta podrían ser los inicialistas.



En la mitad del campo, todo indica que Wilmar Barrios, quien descansó ante Guatemala, sería de la partida.



Resta esperar si en la delantera del equipo también habría variantes.

