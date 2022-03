El técnico de Colombia, Reinaldo Rueda, definió los titulares para enfrentar a Bolivia, en la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022.Colombia vs. Bolivia: siga en vivo el minuto a minuto

Hay novedades: Rueda, en el papel, apuesta por un 4-1-4-1, con Gustavo Cuéllar como cabeza de área, Luis Sinisterra y Luis Díaz como extremos, Juan Cuadrado y James Rodríguez como interiores, y Luis Fernando Muriel como único delantero.



En la defensa, William Tesillo será central al lado de Carlos Cuesta y Frank Fabra será titular por primera vez en la eliminatoria para Catar 2022.



Los 11 titulares: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Frank Fabra; Juan Cuadrado, Gustavo Cuéllar, James Rodríguez; Luis Sinisterra, Luis Díaz y Luis Fernando Muriel.

🚨 ¡ONCE INICIAL!



Esta es nuestra titular para enfrentar a 🇧🇴#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/IN2x4j90fb — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 24, 2022

Finalmente, Rueda decidió no juntar, al menos de entrada, a James y a Juan Fernando Quintero, que no coincidían en una convocatoria desde octubre de 2018, y mandó a la tribuna a Alfredo Morelos, quien tiene problemas físicos, y Johan Mojica.



El equipo colombiano, séptimo en la tabla con 17 puntos, está obligado a ganar para llegar con vida a la última fecha y depende del resultado de los partidos Uruguay vs. Perú y Brasil vs. Chile para saber si le alcanza para pelear por un cupo directo o si debe jugar repechaje.



DEPORTES