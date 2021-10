Selección Colombia: ¿sorpresa en la alineación para jugar contra Uruguay?

La Selección Colombia hizo este martes en El Campín el último entrenamiento antes de viajar a Montevideo, donde el jueves enfrentará a Uruguay en las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Cabe recordar que el partido no se jugará en el estadio Centenario, que está siendo sometido a algunas mejoras con miras a las finales de la Copa Sudamericana, que se jugará el 20 de noviembre, y de la Libertadores, el 27 del mismo mes.



(Lea también: Ánthony de Ávila: nuevos detalles de su detención en Italia)

Reinaldo Rueda prueba variantes

El técnico Reinaldo Rueda tendrá que hacer tres cambios por obligación, con respecto al equipo que le ganó 3-1 a Chile, el pasado 9 de septiembre. Tres de los titulares de ese día no están por lesión: Óscar Murillo, Yairo Moreno y Miguel Ángel Borja.



Además, cabe recordar que Rueda no contó ese día con su pareja de centrales que más continuidad ha tenido: Dávinson Sánchez no jugó por suspensión y Yerry Mina estaba lesionado.



Según versiones de prensa, Rueda apostaría a un cambio de módulo para ganar seguridad defensiva en Montevideo. Tendría un mediocampista más en la zona de recuperación. Además, no tendría a Juan Guillermo Cuadrado como lateral, sino que lo ubicaría como extremo.



(Lea también: Selección Colombia: 11 jugadores podrían perderse el duelo contra Brasil)

Alineación probable

La formación que Rueda tendría en la cabeza es con David Ospina en el arco; Stefan Medina, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Wiliam Tesillo en la zaga; Mateus Uribe, Wílmar Barrios y Éder Álvarez Balanta en la primera línea de volantes; Cuadrado y Luis Díaz como extremos y Duván Zapata como único hombre en punta.



La gran sorpresa de esa formación sería Álvarez Balanta, quien fue convocado por primera vez por Rueda en esta fecha triple de octubre. El jugador del Brujas de Bélgica regresa a la Selección luego de tres años de ausencia.



En su club, Álvarez Balanta está jugando en la zona de recuperación, aunque en la Selección se le conocía como zaguero central e incluso, José Pékerman lo puso una vez como lateral izquierdo.



(En otras noticias: Violento golpe le provocó la muerte a jugador de rugby profesional)



"Mi llamado se debe a que estoy haciendo bien mi trabajo. Ser o titular depende del técnico. Yo vengo a aportar todo de mí", dijo Álvarez Balanta.



"Es la posición en donde actualmente he jugado y en donde me siento cómodo. En River Plate o Basilea lo hice de defensor central, lo hice bien, pero hoy en día estoy de volante de marca y eso me trajo a la Selección. Todos los jugadores cuando venimos a este equipo, debemos venir con la disposición de jugar en donde nos toque". agregó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- América vs. Santa Fe: ¿qué premio recibe el campeón de la Superliga?



- Pau Gasol anuncia su retiro: 'Quería acabar jugando y disfrutando'



- Zlatan y otros mayores de 40 que siguen brillando en el fútbol