Aldair Quintana, uno de los 'repitentes' en la Selección

De la primera lista de convocados por Reinaldo Rueda para el microciclo con jugadores locales en la Selección, el único que estuvo con Carlos Queiroz fue Aldair Quintana, el arquero de Atlético Nacional. Quintana, en rueda de prensa, habló de cómo se sintió al ser uno de los experimentados y de lo que espera de esta semana de trabajo.

La experiencia de ya haber estado en la Selección. “Es importante haber vivido esto. Varios compañeros me preguntaron cómo se sentía, cómo era el ambiente. Es un orgullo vivir todos estos momentos, para uno como jugador es lo máximo”.



Cómo pelearle el puesto a los que están afuera. “Para nosotros, los que estamos en la Liga local es de mucho valor que nos tengan en cuenta, vamos a tener la disposición. Los que están en Europa han dado muchas cosas, pero esto ayuda a que tengan más conocimiento de la liga local y en un futuro puedan tenernos en cuenta”.



La importancia de la convocatoria. “Es positivo. Estar en la Selección es lo máximo, a pesar de haber estado en una convocatoria anterior es una nueva experiencia, eso da mucho bagaje y ayuda a que los jugadores de la Liga local tomen mucha experiencia”.



¿Tiene desventaja por jugar en Colombia y no haber estado en selecciones juveniles? “David (Ospina) viene siendo el número uno hace muchos años, tuvo la experiencia de selecciones juveniles, mundiales juveniles y la mayor. De pronto yo no tuve la oportunidad de estar en selecciones juveniles, pero uno se va a ganando las cosas día a día con su trabajo”.



El recambio. “Es muy positivo para los jugadores que estamos en le ámbito local, es un sueño, un anhelo estar en la Selección cada vez más cerca, eso ayuda a potenciar la Liga, y eso nos motiva a trabajar cada vez más cerca, que nos están viendo y que podemos estar acá en el futuro”.



