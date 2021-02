A un mes de la eliminatoria, lesiones y problemas en la Selección

Un mes exacto falta para que la Selección Colombia enfrente a Brasil en la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, y el panorama no es alentador para el técnico Reinaldo Rueda, que en este momento tiene problemas con varias lesiones de jugadores, además de las restricciones por la pandemia que impedirían la convocatoria de los jugadores que actúan en el Reino Unido.



La otra semana, según anticipó Ramón Jesurún, presidente de la federación Colombiana de Fútbol, la Conmebol decidirá si la fecha Fifa se juega con normalidad.



El más reciente caso reportado es el del atacante Duván Zapata, del Atalanta, que salió lesionado del partido contra Real Madrid, el miércoles en la Liga de Campeones. El diagnóstico inicial dado por el DT Gasperini es de una contractura muscular, pero se espera el resultado de los exámenes, que determinen con exactitud el alcance de la lesión.



En el caso de los delanteros, sigue la incertidumbre por Falcao García, que no juega desde el pasado 2 de enero. También está lesionado el delantero Luis Suárez, de reciente aparición en el seleccionado, en la era Queiroz.

(Lea además: Alfredo Morelos se lleva los aplausos por gesto de juego limpio)



Otro caso que preocupa, y mucho, es el de Juan Guillermo Cuadrado, quien se recupera de una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que requiere nuevos exámenes, que aún no se hacen, pues el club Juventus dio diez días para ello.



También está el caso del portero David Ospina, aunque este ya pudo retomar entrenamientos con el Nápoles.



Por el lado de Inglaterra, ayer se confirmó que el defensor del Everton Yerry Mina tendrá al menos dos semanas de baja por un problema de pantorrillas, según confirmó el propio DT Carlo Ancelotti.



Sin embargo, el problema en el Reino Unido es delicado debido a las restricciones que hay por la pandemia; los clubes podrían no prestar a sus jugadores, ya que estos, al regresar, tendrían que cumplir cuarentena de diez días. Esto pone en duda la convocatoria de James, que ya admitió que no sabe cómo se va a resolver esta situación. Otros jugadores quedan en duda, como Dávinson Sánchez, Jéfferson Lerma y hasta Alfredo Morelos.



DEPORTES

Lo invitamos a leer:

-Aparece sin vida extécnico de gimnasia, tras casos de agresión sexual



-Ancelotti confirmó el tiempo de baja de Mina: no son buenas noticias



-Análisis: en Colombia faltan goles, incluso de penalti