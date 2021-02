Selección Colombia: figura del América, aterrizado con su convocatoria

Luis Sánchez es uno de los jugadores más importantes del América de Cali. Su función desde la línea de volantes para robar el balón, generar juego ofensivo, dar asistencias y anotar goles le dieron una oportunidad en el microciclo de Reinaldo Rueda con jugadores de la Liga local. Sin embargo, él en rueda de prensa fue claro al decir que todavía falta camino por recorrer.



Trabajo con Rueda. Muy feliz por esta convocatoria. Gracias a Dios se dio esta oportunidad. Hemos trabajado mucho la tenencia del balón. Sabemos que en los partidos de local se intentará controlar el balón. En eso es en lo que hemos venido trabajando en estos dos entrenamientos.



Premios. Gracias a Dios se han venido dando las cosas. He venido trabajando para esto. No esperaba este llamado al microciclo. Pero estoy feliz por lo que me ha venido dando y por este llamado del profe (Rueda).



Aporte. Hemos trabajado la tenencia de la pelota. Creo que puedo aportar salida limpia desde atrás y en el tercer cuarto de cancha, finalización con un buen pase a los delanteros.



Salir del país para ser convocado. Hemos visto en este microciclo que él ve al fútbol colombiano. Es bueno para nosotros que se den ese trabajo. Ahora será más fácil en un microciclo, porque están viendo el fútbol de nosotros.



Un puesto contra Brasil. Sabemos que es una competencia muy linda la que se hace en la Selección. Mejorar muchas cosas y seguir haciendo las cosas como las vengo haciendo para ganarme un puesto. Sí sueño con estar en los próximos partidos.



¿Qué le vio Rueda? Cada jugador que viene acá a la selección viene a aportar lo mejor. En mi caso vengo a aportar tenencia del balón, asistencia y goles. Si el profe vio algo en mí es porque vengo haciendo las cosas de la mejor manera.



Microciclos igual con futbolistas del exterior. Yo creo que todos tenemos unas condiciones que nos ha dado Dios. Sabemos que los que están jugando en el exterior es porque han tenido la confianza, pero no nos quita mérito a los de la liga local para poder estar en la Selección.



Ausencia Duván Vergara. Todos conocen las características de Duva, pero el profe tomó sus decisiones y sabrán lo que hacen.



