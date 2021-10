Brasil: imbatido, pero no imposible (opinión)

¿Cómo hacer para derrotar a una selección que de 39 partidos oficiales ganó 31 y empató 6…? ¿Que lleva el 89 por ciento de eficacia en puntos obtenidos…? ¿Que marcó 85 goles y recibió apenas 13…?



Tal animalada de goles le da un saldo de + 72. De Brasil hablamos. En estos cinco años y monedas con Tite como técnico, la Verdeamarilla solo ha perdido dos juegos por los puntos: 1-2 ante Bélgica en el Mundial de Rusia y 0-1 frente a Argentina en la final de la Copa América.



Y en lo que va de la eliminatoria no ha cedido siquiera un empate: 9 salidas al campo, 9 triunfos. Ya juntó los 27 porotos que se necesitan para viajar a Catar. Y si le faltara uno, lo tiene también: es el balance de goles: 22 a 3. Puede dormir tranquilo, nadie se lo igualará.

Los resultados están

“Números impressionantemente bons, futebol impressionantemente ruim”, sentencia con dureza el colega y amigo Cassius Leitão, de Globoesporte.com. “La gente no está contenta con Tite –dice Jorge Luiz Rodrigues, magnífico jornalista del mismo imperio Globo–. Hubo muchas críticas por el partido con Venezuela. El primer tiempo fue lo peor que se ha visto de Tite desde su asunción.



Muy malo. Él quiere atender un clamor popular y de la prensa de mirar más hacia adentro, al campeonato brasileño, y tal vez quiere congraciarse poniendo jugadores de Flamengo, como Gabigol o Everton Ribeiro; sin embargo, los que vienen de Europa tienen un nivel muy superior, como lo demostró Raphinha. Aquí nadie lo tenía, pero entró en el segundo tiempo y cambió todo con velocidad y habilidad”.



No llena los ojos, pero los resultados están ahí y son extraordinarios. ¿Cómo se le gana a Brasil…? O, para decir mejor, ¿cómo se le gana a Tite…? Porque no es este Brasil específicamente, es Tite. En 2002 conquistó la Libertadores con cifras implacables: Corinthians es el único campeón invicto en torneos de 14 partidos. Sus estadísticas siempre son aplastantes: 8 victorias y 6 empates, 22 goles marcados y 4 recibidos. Entonces jugaba con un bloque infranqueable en el medio: Ralf, Paulinho (aquel del Barcelona), Danilo y Alex.



Dos mastines de gran porte los primeros, tipo Lerma o la ‘Roca’ Sánchez; mixtos pero con gran despliegue los segundos: Danilo, otro gigantón, y Alex, una especie de Uribe con más llegada al área rival. Era más fácil invadir Rusia que pasar la línea media corintiana. Así arma sus equipos, que son eso, EQUIPOS.



El eficientísimo DT gaúcho se caracteriza por una magnífica relación humana con sus jugadores y a la vez es muy exigente a la hora de pedir esfuerzo. La escuela gaúcha (Río Grande do Sul es el estado más sureño de Brasil, pegado a Uruguay y Argentina) está más emparentada con el sudor del sur que con el jogo bonito del norte.



Los mediocampos de gran potencia física son siempre su marca, su fuerte, y ahí hay que pelearle. Casemiro-Fred es su doble cinco predilecto; esta tarde le faltará Casemiro.



Hoy es el día. Después de 12 enfrentamientos eliminatorios sin ninguna victoria, puede ser una jornada histórica. Colombia se llevó el punto de oro de Montevideo, donde desaprobó fútbol, pero aprobó con buena nota carácter, y ahora se atreve a soñar: ¿puede dar el golpe y tumbar a esta máquina brasileña de hacer puntos…?



Bien planteado, todo partido es ganable en el fútbol. Brasil es invencido, no invencible. El colista Venezuela le fue ganando durante 60 minutos; una formación de más envergadura puede aguantar el triunfo hasta el final. Para empezar, hay que jugarle como lo hacen Uruguay y Argentina, sin pedirle autógrafos, a muerte, y si hay algún tónico más fuerte que ese, mejor. Prepararse mentalmente para dar el 110 por ciento durante 97, 98 minutos, sin aflojar ni distraerse un instante. No regalar un centímetro, presionar lo más alto posible, ir con todo a cada pelota. Es decir, como juega Wílmar Barrios. Ser en espíritu once Pacmans.



Así le jugó Argentina la final en Maracaná, y Brasil no generó una sola situación de gol. La Albiceleste presionó lo más arriba que pudo, encimó hasta tocar al adversario, marcó con fiereza y jugó al límite físico, llegó a la frontera misma del reglamento, aunque sin cruzarla nunca.



No lo dejó armar en ningún momento a Brasil, que solo tuvo dos remates al arco, tiros cruzados de Richarlison y Gabigol, conjurados en buena forma por su arrojado arquero Emiliano Martínez. Pero ningún mano a mano, ninguna clara. Tite lleva 64 presentaciones con Brasil, perdió apenas cinco, tres de ellas con Argentina. Algo debe hacer bien el equipo de Messi y es disputarle cada centímetro de terreno.



Difícil, pero no imposible

Reinaldo Rueda y el balance de la Copa América 2021. Foto: AFP

¿Cuáles son los puntos débiles de Brasil…? Es difícil señalar fragilidades en un equipo aritméticamente perfecto, con tantas individualidades y sentido colectivo. Y si alguien sabe cuál táctica aplicar, dirigirse al señor Rueda de 8 a 17. Reinaldo sabe un poco más que nosotros y va a discutir el partido donde es más conveniente.



Sí es preciso desmitificar: Brasil posee un enorme potencial, pero mete más miedo en las estadísticas que en el juego. La mentalidad debe ser salir a jugar preocupándolo más que preocupándose, como hizo España el miércoles con Italia en Milán: lo sorprendió asumiendo el control y atacándolo todo el partido. No le importó que la Azzurra estrenaba el título de campeón de la Eurocopa.



Gritó ¡somos España…! Y arremetió: hoy juega la final con Francia. Hay que gritar ¡somos Colombia…!



Lastimosamente, no estará Juan Guillermo Cuadrado, el alma de esta Selección Colombia, el que porta la bandera, la chispa que enciende los ataques desde la derecha. También el rebelde que piensa que este y todos los partidos se pueden ganar. Es una baja irremplazable.



Para peor, enfrente vuelve Neymar, aunque Ney se ha mostrado últimamente como un jugador muy terrenal; bueno, pero normal. Ahora le fastidia que lo marquen al milímetro, ya no exhibe la misma capacidad y velocidad de antes para librarse de marcas pegajosas y se irrita. Pero es Neymar, no olvidarlo.



Y acaban de descubrir a Raphinha, el fino zurdo del Leeds que juega por derecha, es muy técnico y le pega brillante desde afuera. Y están las gambetas de Vinicius, los goles de Gabigol y Gabriel Jesús, la exuberancia de Paquetá (que no es ningún Paqueté), los cabezazos de Marquinhos y Thiago Silva, las internadas de Danilo y Alex Sandro… Mucha gente peligrosa.



Aunque ya tiene el boleto a Catar en la mano, es muy difícil que Brasil se relaje; tienen el orgullo de ser Brasil y lo defienden con sangre.



Más que en nombres o tácticas, toda victoria grande se basa, esencialmente, en actitud, en deseo y en coraje. Nunca se duda de la capacidad del jugador colombiano; sí de su carácter, de que a la hora de la hora… Hoy es el día, muchachos. El riesgo es grande, la recompensa también. Alguien que grite ¡somos Colombia…!



Último Tango

Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

En Twitter: @JorgeBarrazaOk

