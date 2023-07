4 de julio de 2014, la fecha no se borrará de la historia de los mundiales de fútbol, no para Colombia. Ese día, este martes hace nueve años, quedó en la memoria, por lo que pudo ser y no fue: quedó un sinsabor que no se quita con el tiempo. La Selección Colombia fue eliminada por Brasil en cuartos de final de la Copa del Mundo, en su mejor participación histórica. Fue una generación dorada que casi una década después ha dejado de brillar y parece en su recta final.

Muchas cosas han pasado desde aquel partido cuando Colombia coqueteó con la semifinal, cuando el gol de Mario Yepes no fue, aunque haya generado tantas rencillas. Un 2-1 doloroso que mandó a Colombia a casa, con la sensación de que aún no era el memento de irse. Y ha pasado de todo desde entonces, como que esos cracs están hoy en declive.

¿Fin de la generación?

Facebook Twitter Linkedin

2014. James Rodríguez celebra su gol. Imagen del encuentro entre Colombia y Grecia. Foto: Mauricio Moreno

James fue al Real Madrid y tocó el cielo antes de empezar un vertiginoso retroceso, hoy está sin equipo; Juan Guillermo Cuadrado fue a la Juventus, donde se hizo símbolo, tampoco tiene club; y muchos ya se retiraron, como Mario Yepes, Pablo Armero, Freddy Guarín, Abel Aguilar, Camilo Zúñiga y Jackson Martínez, entre otros.



James fue el símbolo de esa Selección. Fue el goleador del Mundial con 6 tantos y le hizo uno a Uruguay que por estos días se recuerda como uno de los mejores de los mundiales. Su presente es un contraste. Está sin equipo desde el 13 de abril, casi dos meses.

🔙 4 de julio de 2014

🇧🇷Brasil 2-1 Colombia🇨🇴



¡Gran tiro libre de @DavidLuiz_4 para que @CBF_Futebol sea semifinalista de su #WorldCup!#OTD pic.twitter.com/PkHtxitwaU — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 4, 2020

Hoy James pasa sus días en Colombia y no define su futuro y no está claro, aunque su deseo es seguir en Europa y seguir en la Selección, como Cuadrado, que estuvo en los recientes amistosos contra Irak y Alemania, pero que acaba de irse de Juventus tras ocho años. Mientras tanto, David Ospina, otro de los capitanes de la Selección, solo ha jugado dos partidos este año con Al Nassr, por cuenta de una larga lesión.

Facebook Twitter Linkedin

Colombia en Brasil 2014. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

A otros jugadores ya les pasó su hora en la Selección, y ahora buscan acomodarse: Teo Gutiérrez, otro que fue clave en esa generación del 2014, salió del Bucaramanga y no define dónde jugará, mientras que Carlos Bacca intenta quedarse en el Junior.



De ese equipo que era dirigido por José Pékerman y que amenazó a Brasil, el que se acaba de ubicar es Víctor Ibarbo, que tras un periplo internacional, y con 33 años, regresó y firmó con el América, mientras Cristian Zapata(36) y Carlos Sánchez (37) queman sus últimos cartuchos en Nacional y San Lorenzo, respectivamente.

De esa generación hay otros que siguen vigentes, como Juan Fernando Quintero en Junior; Adrián Ramos en América; Álex Mejía en Unión Magdalena; Álvarez Balanta en Schalke 04, y Santiago Arias en el Cincinnati de la MLS, aunque de ellos solo Quintero y quizá Balanta están en el radar de la Selección Colombia actual.

Los otros

Facebook Twitter Linkedin

Las eliminatorias para Brasil 2014. Foto: Óscar Berrocal / EL TIEMPO

Falcao, ausente del Mundial 2014 por lesión, fue parte de esa generación, sigue por ahora en Rayo Vallecano y podría quedarse una temporada más. A sus 37 años, la carrera del Tigre ya entra en una etapa de epílogo, que lo aleja de la Selección, pensando en el próximo Mundial.



Yerry Mina, que no estuvo en el Mundial del 2014, es uno de los jugadores de la Selección Colombia que está hoy sin equipo, luego de terminar su contrato con el Everton de Inglaterra. Ahora, como jugador libre, está en busca de equipo. Quiere seguir en Europa.



Luis Fernando Muriel (32 años) no estuvo en el Mundial 2014, pero hace parte de esa generación. Su presente es una incógnita y su futuro, incierto, por el poco juego en la última temporada en Atalanta. Caso similar al de Duván Zapata (32 años), que ha perdido protagonismo.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes