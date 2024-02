Atentos hinchas de Selección: esta fecha iniciará la venta de boletas de Copa América

La Copa América 2024 calienta motores. Desde el próximo 20 de junio, hasta el 14 de julio se vivirán las emociones del torneo de selecciones más antiguo del mundo, en el que la Selección Colombia buscará cortar su sequía de 23 años y conquistar su segundo título.



Puede ser de su interés: Watford se frota las manos: millonaria cifra que pediría a Barcelona por Yáser Asprilla

La edición 48 de la Copa América tendrá la participación de 16 selecciones (diez de la Conmebol y seis de la Concacaf). Estados Unidos será el anfitrión una vez más, luego de organizar la Copa Centenario en el 2016.

En las últimas horas, la Conmebol reveló la fecha en la que lanzará a la venta al público la boletería de la Copa América. El próximo 28 de febrero, desde las 10 de la mañana (horario de cada una de las sedes del torneo) los hinchas podrán adquirir sus tiquetes.



Le contamos: Pésimas noticias en Millonarios: se confirma la lesión de Ómar Bertel



Cabe destacar que la Copa América se jugará en 14 estadios distribuidos en 10 estados de la Costa Este, Zona Central y Costa Oeste de los Estados Unidos.



La Conmebol señaló que los aficionados pueden adquirir las boletas para los partidos de la fase de grupos, cuartos de final y semifinales. Las entradas para la final en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens (Florida) estarán disponibles en una fecha diferente.

Lo pidieron, lo desearon... ¡aquí está! 🤩



¡La venta de tickets para la CONMEBOL Copa América™️ 2024 comenzará el 28/02! 🤯



Toda la información aquí ➡️ https://t.co/RcSXB2B5DG#VibraElContinente pic.twitter.com/nnlRmoNFFo — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) February 20, 2024

Camino de Colombia en Copa América

Colombia va a iniciar su camino en el denominado ‘grupo de la muerte’ de la Copa América el 24 de junio contra el seleccionado de Paraguay en la ciudad de Texas.



Cuatro días después (28 de junio), en Arizona, mide sus fuerzas contra el ganador del repechaje de la Concacaf, que tiene al técnico colombiano Reinaldo Rueda en el banquillo de Honduras, y con el DT ecuatoriano Gustavo Alfaro en el seleccionado de Costa Rica.



Lea aquí: Millonarios despide a Rodrigo Pardo, uno de sus hinchas fieles



La fase de grupos la va a cerrar el 2 de julio en California contra Brasil, rival que viene de vencer 2-1 el pasado 16 de noviembre con goles de cabeza de Luis Díaz, por eliminatoria al Mundial 2026.

Facebook Twitter Linkedin

Copa América 2024 Foto: Conmebol

Calendario completo de la Copa América: fechas, partidos y ciudades

Grupo A

20 de junio: Argentina vs. Canadá o Trinidad y Tobago (Atlanta).

21 de junio: Perú vs. Chile (Arlington).

25 de junio: Chile vs. Argentina (East Rutherford). Perú vs. Canadá o Trinidad y Tobago (Kansas City).

29 de junio: Argentina vs. Perú (Miami). Canadá o Trinidad y Tobago vs. Chile (Orlando).



Grupo B

22 de junio: México vs. Jamaica (Houston). Ecuador vs. Venezuela (Santa Clara).

26 de junio: Ecuador vs. Jamaica (Las Vegas). Venezuela vs. México (Inglewood).

30 de junio: Jamaica vs. Venezuela (Austin). México vs. Ecuador (Glendale).



Grupo C

23 de junio Uruguay vs. Panamá (Miami). Estados Unidos vs. Bolivia (Arlington).

27 de junio: Uruguay vs. Bolivia (East Rutherford). Panamá vs. Estados Unidos (Atlanta).

1 de julio: Bolivia vs. Panamá (Orlando). Estados Unidos vs. Uruguay (Kansas City).



Grupo D

24 de junio: Brasil vs. Costa Rica o Honduras (Inglewood). Colombia vs. Paraguay (Houston).

28 de junio: Colombia vs. Costa Rica o Honduras (Glendale). Paraguay vs. Brasil (Las Vegas).



2 de julio: Brasil vs. Colombia (Santa Clara). Costa Rica o Honduras vs. Paraguay (Austin).

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO