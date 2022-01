A pesar de los masivos contagios de covid-19 por su variante Ómicron, el primer partido de la Selección Colombia contará con el 100% de los aficionados en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.



Según el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, las condiciones en que los aficionados ingresan al partido ayudan a prevenir contagios. Esto, porque el requisito es que todos acudan vacunados.

No es un riesgo epidemiológico

Selección Colombia. Foto: Prensa Federación Colombiana de fútbol

“El partido de la Selección ha demostrado que no es un riesgo epidemiológico alto, es al aire libre, cada quien está en su puesto y en ese momento hay mucho más control del tapabocas. Siempre hay un grupo definido de personas, y después del partido no hay cambio de tasas de contagio, le dimos vía libre al partido”, dijo Pumarejo a Caracol Televisión.



El partido será el próximo 28 de noviembre contra Perú, el primer partido de la recta final de la eliminatoria al Mundial de Catar que se disputará a finales de este 2022.



“Llevamos 20 días viendo un incremento de casos, pero no hemos visto incremento de hospitalizaciones porque tenemos un 96% de vacunados con primera dosis y mucho más del 70% con segunda dosis”, dijo también Pumarejo sobre el creciente número de contagios por covid.



