Las diez conclusiones de la convocatoria de Rueda para la eliminatoria

Sin Falcao, y con el grueso de la base de jugadores utilizada por sus antecesores José Pékerman y Carlos Queiroz, el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de 26 jugadores para la eliminatoria, en la que jugará contra Perú y Argentina, y que, muy seguramente, será la base para la Copa América. Puntos de análisis:

Se mantiene la base. Y no podía ser de otra manera: el abanico de jugadores para la Selección no es tan amplio como muchos creen. Las principales fichas que están en Europa hacen parte del listado de Rueda y está la columna vertebral del equipo: Ospina, Sánchez, Mina, Barrios, James, Muriel y Zapata.



No está Falcao. El goleador histórico de la Selección Colombia, con 35 anotaciones, no fue tenido en cuenta por Rueda en el listado para la eliminatoria. El 'Tigre' no tuvo continuidad esta temporada en el Galatasaray y no viene en ritmo de competencia, lo que explicaría su ausencia.

Falcao García no está en la convocatoria. Foto: EFE

Tres jugadores del medio local: Rueda se la jugó por tres futbolistas que están en la liga colombiana. La gran sorpresa, Baldomero Perlaza, que no alcanzó a llegar a jugar con él en Nacional (llegó en 2019 y Reinaldo se fue dos años antes. Los otros son Aldair Quintana, que venía del proceso anterior con Carlos Queiroz, y Miguel Ángel Borja, hombre de su entera confianza y clave en el título de Libertadores con Nacional en 2016. Sorprendió la ausencia de Álvaro Montero, arquero del Tolima que en la era Queiroz fue la primera opción después de David Ospina.



¿Y el microciclo local? Rueda hizo su primer acto oficial con un microciclo con jugadores locales en febrero de este año. De ese listado llegaron dos jugadores, Quintana y Borja.



Las pequeñas sociedades. Rueda apostó por parejas que se conocen en sus equipos. A la ya probada y comprobada de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata en Atalanta sumó a Daniel Muñoz y Carlos Cuesta, ambos del Genk de Bélgica, y William Tesillo y Yairo Moreno, ambos del León de México. Ah, y James Rodríguez y Yerry Mina, del Everton.



Sin miedo a los destinos exóticos. Con los dos técnicos anteriores, José Pékerman y Queiroz, la gran mayoría de los que se fueron a jugar en equipos asiáticos salían del círculo de la Selección. A Rueda parece no importarle el tema y llamó a Gustavo Cuéllar, del Al Hilal, y Juan Fernando Quintero, del Shenzen, ambos con pasado en el equipo.

Sebastián Pérez Foto: Guillermo González - Archivo EL TIEMPO

Las sorpresas. El nombre más sorpresivo de la convocatoria es el de Sebastián Pérez, quien vuelve a la Selección después de cuatro años y medio. Las lesiones afectaron mucho su carrera, pero incluso llegó a ser titular con Pekerman. Y el otro es el ya referenciado Baldomero Perlaza.



El lateral izquierdo, dolor de cabeza. La posición que más problemas ha traído en los últimos tiempos puso a Rueda a pensar en alternativas. En el papel, las alternativas son William Tesillo y Yairo Moreno.



Ninguno de los de Boca. El equipo que, tal vez, más colombianos tiene en el fútbol internacional es Boca Juniors. Rueda no llamó a ninguno de ellos: Frank Fabra, Sebastián Villa, Jorman Campuzano y Edwin Cardona.



A Borré le llegó la hora. Uno de los jugadores más pedidos por los hinchas para la Selección Colombia en los últimos tiempos fue Rafael Santos Borré, que no había tenido muchas opciones: solo ha jugado dos partidos con la amarilla, ambos en 2019. Ahora tiene la oportunidad.



